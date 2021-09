Új, korszerű forgácsolóüzemben tanulhatnak a jövő szakemberei

Százötvenmillió forintos beruházás keretében újították fel a százötven éves Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium vegyes forgácsoló tanműhelyét. A modern eszközökkel felszerelt létesítmény ünnepélyes átadását csütörtökön tartották. Az esemény vendége volt Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese.

– Szükség van szakképzett és felkészült fiatalokra, akik kilépve a munkaerőpiacra saját életükben és a közösség életében is sikereket tudnak elérni. Ezt segíti az a beruházás, amely a félegyházi PG-ben megvalósult – mondta az átadáson Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. Hozzátette, a PG a térség megbecsült intézménye, amelyből évről évre kiváló szakemberek kerülnek ki, köszönhetően a nevelésben kitartó, tudásátadásban rendíthetetlen, szakmaiságban kiváló pedagógus gárdának. A megújult vegyes forgácsoló tanműhellyel az iskola tovább fejlődik, a diákok pedig korszerű körülmények között sajátíthatják el gyakorlati ismereteiket, hogy még jobb szakemberekké váljanak. A korszerű géppark ezt célozza és ezt teszi lehetővé – fogalmazott a miniszterhelyettes.

Schanda Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy:

– A jó szakember kincs és megbecsülésre érdemes.

Aki egyszerre támasza a családjának és hozzájárul hazája gazdaságának erősödéséhez is. A kormányzati oldalnak pedig nem lehet más a feladata és célja, minthogy segítse a magyar fiatalokat abban, hogy a jövő nyertesi legyenek. Ezért is újítottuk és erősítettük meg a szakoktatást, emeltük a szakoktatásban dolgozók bérét, támogatjuk a duális képzést és ösztönözzük a vállalatokat arra, hogy szorosabb kapcsolatba lépjenek a szakképzéssel, ezáltal is segítve a gyakorlati oktatás minőségét.

Munkaalapú gazdaságot hoztunk létre, amelyben a családokra, a vállalkozásokra és magyar dolgozók szakértelmére építünk.

A magyar gazdasági modell pedig a koronavírus járvány okozta kihívások közepette is stabilnak és válságállónak bizonyult. A patrióta gazdaságpolitikának köszönhetően a magyar gazdaság teljesítménye ma már meghaladja a válság előtti szintet, miközben az uniós országok többségében erre még várni kell. Több mint 4,2 millióan dolgoznak ma hazánkban, többen mint a rendszerváltás óta bármikor. A 4 százalék alatti munkanélküliségi ráta pedig az egyik legalacsonyabb Európában – részletezte a miniszterhelyettes.

Rokolya Csaba igazgató elmondta, az iskola közel ötven éve indult el a gépészeti képzés útján, akkor épült meg a tanműhely is. Az eltelt évtizedekben az intézményben több ezer gépész tanult, akik közül sokan most felelős pozícióban hasznosítják a PG-ben megszerzett tudást. – Iskolánk számára ma is fontos, hogy korszerű eszközökön képezze a jövő szakembereit, ezért is készítettük el a vegyes forgácsolóüzem fejlesztési koncepcióját, amit a fenntartó és a szaktárca is támogatásra ítélt.

A 150 millió forint értékben megvalósult fejlesztések jól mutatják intézményünk hosszútávú elköteleződését a megújuló szakképzés mellett.

A gépészet ágazatban tanuló diákok az új vegyes forgácsoló tanműhelyben korszerű gépparkon ismerkedhetnek meg a gépészet gyakorlati tudnivalóival, a minden igényt kielégítő számítógépes labor pedig jelentősen hozzájárul az informatikai szakemberek magas szintű képzéséhez – fogalmazott Rokolya Csaba.

Az ünnepi beszédeket követően Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát áldotta meg a felújított tanműhelyt, majd az iskola igazgatójával és a miniszterhelyettessel közösen ki is próbálták az új gépeket.