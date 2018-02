Tíz forint kiadásból négy önként vállalt Baján

Érdemi vita nem nagyon volt, de több mint egy órát beszéltek a város idei költségvetéséről a bajai városatyák.

Elfogadta a képviselő-­testület a város idei költségvetését, a 7,7 milliárd forint főösszegű büdzsé mintegy 2,4 milliárddal nagyobb kiadással tervez, mint bevétellel. Ezt a lyukat a tavalyról áthozott 1,8 milliárddal, valamint közel 600 milliós értékpapír-­értékesítéssel fedezik. A fizetőképesség fenntartása érdekében – a korábbi évek gyakorlatát folytatva – 200 millió forintos folyószámlahitel évközi felvételét hagyták jóvá a városatyák, 12 támogató és három tartózkodó vokssal.

A városi kasszában 2,3 milliárd forintot tesznek ki a helyi adók, ebből a legnagyobb tétel az 1,5 milliárdra rúgó iparűzési. A pótlékokból és bírságokból betervezett 7 milliós bevétel megközelíti az idegenforgalmi adóból tervezett 8 millió forintot. Egyéb bevételként lakótelkek, ipari területek és egyéb ingatlanok értékesítéséből 136 millió forint bevétellel számolnak a városházán.

Ezúttal nem kerekedett parázs vita a költségvetési kiadások kapcsán, az ellenzéki frakciót vezető Hajdú Miklós például közölte: amióta a Fidesz vezeti a várost, minden évben voltak javaslataik, de 11 év alatt egyet sem fogadott be a többség, ezért úgy döntöttek, hogy most nem kísérlik meg a változtatást. Így két indítványról voksolt a testület. Bizottságok támogatásával kerül a képviselők elé a független dr. Révfy Zoltán javaslata, aki a Sugovica-hídnál létesítendő zebrára, valamint az Oltványi–Kodály utcai térfigyelő kamerákra költendő összeget kívánta beszavaztatni a kiadások közé. Ezt Fercsák Róbert polgármester nem támogatta, mert elmondása szerint az általános gyakorlat szerint a beruházások mindig többe kerülnek a tervezettnél, ami az ellenzék kritikájához, gyanúsítgatásához vezet, ezt szeretné elkerülni.

– Becsületszóra mindkét projektet támogatom – fogalmazott a város első embere, akinek aggályait osztotta a többség. A polgármester azt emelte ki, hogy a kiadások között a kötelező feladatokra szánt összeg a keret 58,5 százalékát teszi ki, önként vállalt feladatokra 41,5 százalékát költi a város, ami nagyon szép arány. Mint mondta: jó az adózási fegyelem, azaz elviselhető mértékűek és megfelelően tervezettek a helyi adónemek.

Kovács Csaba, a városüzemeltetési bizottság elnöke összeszedettnek nevezte a költségvetést és hangsúlyozta: folytatódik az út- és járdaépítési program, a Kölcsey utcában három gyalogátkelőt építenek, a Kálváriánál pedig a körforgalom építésének tervezése kezdődhet meg, a 100 milliósra taksált átépítésre csak a terv birtokában pályázhat a város.

Dancsa Bálint sporttanácsnok arra hívta fel a figyelmet, hogy 50-ről 52 millió forintra nő a sporttámogatási keret, továbbra is támogatja a város a jégpálya működését, a Rátgéber akadémiát, az uszodára 77 millió forint jut, a Vaskúti úti volt laktanya étkezőjében kialakítandó sportközpontra pedig 100 milliós keretet állapítottak meg. A női kosarasok tervezett fejlesztéséhez 75 milliót biztosít a város.

Dr. Vácity József a pénzügyi bizottság elnökeként azt emelte ki, hogy tavaly is az előző évi pénzmaradvány, illetve az értékpapír-bevétel képezte azt a biztosítékot, amely fedezi az önként vállalt feladatokat, így van ez most is.

Stabil a város pénzügyi helyzete

A könyvvizsgálói jelentés szerint az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil. Ám a forráshiányra tekintettel javasolt a feladatellátás hatékonyságának fokozása. Ezenfelül az észszerű takarékosság figye­lembevételével a megoldások keresése.

A dokumentum készítői arra is kitértek, hogy a költségvetés főösszege számottevően nőtt az előző évhez képest. A működési kiadásoknál 11,1 százalék, míg a felhalmozási kiadásoknál közel háromszoros, azaz csaknem 300 százalékos a növekedés.