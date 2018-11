Szombaton kezdődik Kecskeméten a Téli Fesztivál a város főterén, mely január elsejéig tart. Egy hónap alatt több mint száz kulturális és hagyományőrző program várja az érdeklődőket. A fesztivált a Hírös Agóra kulturális központ munkatársai szervezték meg. A részletekről kedden tartottak sajtótájékoztatót.

Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester a hagyományos, népszerű programokat emelte ki. – Idén is felépül a korcsolyapálya a főtér közepén, melynek személy szerint én nagyon örülök. Sokak várják a kézműves vásárt, ahol december 15-étől húsz helyi termelő kínálja majd portékáit. Harmadikként pedig megemlíteném a szilveszteri bulit óriási tűzijátékkal – sorolta az alpolgármester.

A szervezésbe bekapcsolódott ebben az évben is a Nők a nemzet jövőjéért egyesület. Elnöke, Engert Jakabné az adventi gyertyagyújtásokról szólt. – 15 éve, hogy adventi szombat estéket tartunk. A város 12 éve részese a programnak. Az első gyertyát most szombaton 17 órakor gyújtjuk meg. Minden alkalommal a város vezetői gyújtják meg a gyertyát a történelmi egyházak képviselőinek körében. A kulturális műsort pedig óvodások, iskolások és színművészek műsora teszi teljessé – jegyezte meg.

Bak Lajos, a szervező Hírös Agóra ügyvezető igazgatója az újdonságok kapcsán elárulta, az idei téli fesztivál egyben összművészeti fesztivál is, hiszen lesz film, orgonahangverseny, könnyűzene, világzene, irodalom egyaránt. Újdonság az is, hogy a főtéri színpadnál lesz a betlehem és az adventi gyertya is.

– Sokak nagy örömére a Téli Fesztivál vendége lesz december 4-én 15 órától Lappföldről Joulupukki, azaz az igazi finn Mikulás. Budapest mellett Kecskemétre is ellátogat, és két és fél órát tölt el. Többek között az SOS gyermekfalu gyermekeit köszönti majd. A fesztivál további újdonsága, hogy lesznek jótékonysági koncertek, így Szekeres Adrienn és Csík Jánost is meghallgathatja a közönség. Szilveszterkor pedig Ivan & the Parazol lép színpadra, előzenekarként pedig két kecskeméti banda, a Promise és a BarIsOn. Az est folyamán a DJ pedig Jozzy lesz. A Téli Fesztivál, a Kecskeméti Advent programsorozat szervezésében a társintézményeink is részt vettek, számos ünnepi programmal járulnak hozzá az adventi hangulathoz. A Téli Fesztivál utolsó programja január elsején az Újévi koncert lesz – tette hozzá Bak Lajos.

