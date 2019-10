Ragaszkodnak az iskolájukhoz

Jövőre lesz százéves az ordasi iskola. Csak alsó tagozat működik, a gyereklétszám jelenleg 13 a négy osztályban, ahol összevont oktatás folyik. A község önkormányzata mégsem tartotta hiábavalónak, hogy felújíttassa az épületet, hiszen mint a polgármester fogalmazott, a jövőnek dolgozunk és hisszük, hogy a településen meg tud maradni az iskola és az óvoda is.

A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program pályázata révén sikerült közel 32 millió forintból elvégezni az iskola felújítását, energetikai korszerűsítését, melyből az engedélyek, tervek, szakvélemények költségét levonva 29 milliót költöttek a tényleges gépészeti, építési költségekre – mondta el Szabó Zsolt polgármester az átadóünnepségen. Mint ahogy arról is beszélt, hogy ebbe mi fért bele: kicserélték az összes régi nyílászárót, az öreg épület külső hőszigetelést kapott, akadálymentesítés történt és a fűtésrendszer teljes egészében megújult. A szigeteléssel és az új kazán üzembe állításával jelentős energiamegtakarításra számítanak és a szén-dioxid-kibocsátás is a töredékére csökken.

– A tankerületen belül is mintaértékű, hogyan lehet ilyen kis létszámmal és különböző korosztályokkal ilyen magas színvonalú munkát végezni. Gratulálok ehhez, és biztatom a kollégákat, hogy jöjjenek el, nézzék meg ezt a módszert, mely példa lehet más, hasonló helyzetben lévő kis iskoláknak – mondta az ünnepségen Sárosi Magdolna, a KLIK Bajai Tankerület igazgatója, és reményét fejezte ki, hogy folyamatosan lesz annyi kisgyerek Ordason, mely továbbra is biztosítja az alsó tagozatos iskola fennmaradását.

Az ötven éve még szenes kályhás, olajos-fapadlós iskolában már csak a falak a régiek, ma már interaktív panel és tábla, számítógépek, állandó gyors internet-hozzáférés, szabad wifi, projektor, tornaszoba, benne kölyökatlétika-eszköztár áll rendelkezésre, de a községnek hálóval kerített gumiborítású sportpályája is van. A tanórai oktatáson kívül gyógytestnevelés, tanulási zavaros gyerekek fejlesztése, angolnyelv-oktatás és néptáncfoglalkozás is zajlik itt.

Kozákné Szentgyörgyi Ilona 33 éve tanít az ordasi iskolában, ebből 27 éve vezető, munkatársa, Varga Attiláné is 31 éve tanít itt. Mindketten többdiplomás mesterpedagógusok, nagy tapasztalattal rendelkeznek ennek a módszernek az alkalmazásában, hiszen csak ilyen összevont osztályokban tanítottak. Hozzáteszik, folyamatosan képzik a mai napig magukat. Szakértők is, járják az országot, és a más iskolákban látottakból is állandóan tanulnak. Mint mondják, nagyon sok módszert alkalmaznak, hogy ez jól működjön. A technika mindig is beépült ebbe az összevont oktatási módszerbe.