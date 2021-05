Megérkeztek a legfrissebb megyei járványadatok!

Mutatjuk a legfrisseb fertőzöttségi adatokat Bács-Kiskunból.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 5 120 109 fő, közülük 3 539 868 fő már a második oltását is megkapta – olvasható a hivatalos tájékoztatásban.

465 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 032 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Elhunyt 27 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 709 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 692 248 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 82 075 főre csökkent.

1024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen. Az oltásoknak és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően letörtük a járvány harmadik hullámát. A regisztráltak száma 5 millió 214 ezer fő és 90%-uk már meg is kapta az oltást. Az oltást még nem felvevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kérik arra, hogy vegyék fel az oltást. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.