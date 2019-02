Már új üstökben készül az ebéd a halasi konyhán

Harminc éven át használták azokat a főzőüstöket, amelyeket néhány napja lecseréltek újakra Kiskunhalason, az önkormányzat Kuruc vitézek téri főzőkonyháján.

A tízmillió forint értékű saját erős beruházás keretében új sütőberendezést és több más konyhai eszközt is vásároltak a főzőkonyhára, ahol mostantól gyorsabban és gazdaságosabban tudják elkészíteni az egészséges ételeket.

Az önkormányzat kiemelt hangsúlyt helyez a kötelezően ellátandó feladat keretében végzett magas színvonalú gyermekétkeztetés biztosítására – hangoztatta Szűcs Csaba alpolgármester a Kuruc vitézek téri főzőkonyhán végzett fejlesztésekkel kapcsolatosan, kiemelve, hogy az önkormányzat Költségvetési Intézményeinek Gazdálkodási Szervezeténél (KIGSZ) példaértékű gazdálkodás folyik. Többek között ennek is köszönhető, hogy tízmillió forint saját forrásból, még a tavalyi költségvetési keret terhére sikerült megvalósítani ezt a jelentős fejlesztést.

Stírné Prikidánovics Tímea, a KIGSZ vezetője elmondta, hogy az üstökön túl vásároltak egy új sütőberendezést is, amely ugyancsak nagyobb kapacitással tud működni. A konyhára vásároltak egy új burgonyakoptatót, többfunkciós konyhagépet és az előírásoknak megfelelő zsámolyokat. Az új eszközök jelentősen javítják a napi munkavégzés körülményeit – mutatott rá a KIGSZ ­vezetője.

Ven Éva élelmezésvezető szerint nemcsak gyorsabban és hatékonyabban tudják elkészíteni a konyhán az előírt ételmennyiséget, hanem egészségesebbeket is tudnak készíteni. Példaként említette, hogy rántott húst vagy más olajban sütött ételeket kevesebb olajjal is elő tudják állítani a sütő-pároló berendezéssel. Az ételek melegen tartása is sokkal könnyebben megoldhatóvá vált.

A Kuruc vitézek téri önkormányzati főzőkonyhán bölcsődéseknek és óvodásoknak naponta mintegy 700–800 adag ételt készítenek. A fejlesztések sora nem állt le, egy következő ütemben a konyha járólapjait cserélik majd újakra.