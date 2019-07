Láma született a Kecskeméti Vadaskertben

Újabb kisállattal bővült a vadaskert. Megszületett az idei, várva várt második lámacsikó, akit már a látogatók is megtekinthetnek a kifutóban.

Zomboryné Polyák Irén, a létesítmény igazgatóhelyettese elmondta: tavasszal jött világra Vattacukor, a hófehér lámakanca, aki most apai ágon féltestvérrel büszkélkedhet. A most született kis láma és az anyja is jól van, mindketten egészségesek. A teljes lámacsapat féltve vigyázza a legifjabb családtagot.

A kis lámakanca a Luca nevet kapta az egyik táborozó kislány után. A gondozók érdeklődve figyelték, ki veszi észre a táborozók közül először az új jövevényt. Luca volt a legügyesebb, így ígéretet kapott arra, hogyha nőstény a kisláma, akkor a Luca nevet kapja.

Szombaton újabb különleges eseményre invitálják a látogatókat. Miután 18 órakor bezár a létesítmény, 18.45-kor újra kitárulnak a kapuk. Állatkerti nyári esték sorozat keretében – fáklyafényes hangulatvilágítás mellett – 22.30-ig látványetetések és állatbemutatók színesítik az ott töltött órákat.