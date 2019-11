Kézművesek mutatkoztak be termékeikkel

A Solti Ipartestület rendezett kiállítást a művelődési házban, ahol túlnyomó részben helyiek mutatkoztak be. A rendezvényen Németh István, Solt polgármestere mondott köszöntőt.

Szabó Sándor az ipartestület elnöke elmondta, hogy a visszatérően megrendezett kiállítással az a céljuk, hogy az év egy napján megemlékezzenek a magyar iparos és kézműves társadalomról, és lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a városban élők bemutathassák munkájukat, termékeiket. – A Solti Ipartestület vezetősége fontosnak tartja, hogy a településen aktívan működjenek az olyan tevékenységek, mint a szolgáltató, a javító, termelő és kézművességgel foglalkozó iparosok. Ezek a mikro-, családi, és kisvállalkozások a helyi foglalkoztatás legfontosabb elemei. Városunkban mintegy nyolcszáz vállalkozás működik, amelyeknek nemcsak a helyi foglalkoztatottságban van jelentős szerepük, hanem a település népességmegtartó erejében is – mondta az ipartestület elnöke.

A kiállításon tizenhatan mutatták be munkáikat. Benda Katalin és Madár Helga fazekas alkotásait, Gudmonné Lóki Szilvia kézműves, varrással készült munkáit, Cser Csilla festett dísztárgyait hozta el. Karsai Erika saját gyümölcsből, tartósítószer nélkül előállított lekvárjaival aratott sikert. Iványiné Nyéki Veronika fürjtojásból készült termékeit, a füstölt fürjtojást, a fürjtojáslikőrt és -krémet sokan megkóstolták. Koletár Nóra saját készítésű kézműves csokoládéit mutatta be. Iványi Norbert termelői boraiból és saját tartósítószermentes ivólevekből állította össze kínálatát. Szondi Zsóka kerámiákat, Miskolcziné Révész Erika vintage technikával készült tárgyakat, Vitek Józsefné gobelin képeket állított ki. Czobor Istvánné és Szathmáry Piroska festményeit mutatta be. Madaras László fotóművész „Szárnyalások” című fotó-összeállítással készült. Vidéki kiállítóként dr. Patkós József mutatta be gyógyesszenciáit és festményeit.

A kiállítás megnyitó műsorában fellépett Szuromi Gréta, a művészeti iskola növendéke és a Solti Teleki Néptáncműhely. A gyerekeket a rendezvény alatt bábozás és kézműves-foglalkozás várta a művelődési ház jóvoltából.