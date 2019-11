Ismét segítettek a fiatal önkéntesek

Idén már második alkalommal rendezte meg a Dékáni HELP elnevezésű programot a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskolája. A Hivatások az Egészséges Lakosságért Program célja az egyedül élő, nehéz helyzetben lévő idős emberek, illetve nyugállományú katonák és hadiözvegyek segítése.

Az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) és a Magyar Vöröskereszt Tiszteletet az éveknek, biztonságot az időseknek elnevezésű felhívására alapozva szervezte meg a halasi oktatási intézmény a HELP (Hivatások az Egészséges Lakosságért Program) néven saját kezdeményezését, amelyet most második alkalommal rendeztek meg.

Eligazítással kezdődött a nap tegnap reggel nyolc órakor a Dékáni-szakgimnázium sportudvarán, ahol MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj kiskunhalasi járási századának önkéntes területvédelmi tartalékos katonái, az OPSZ halasi és környékbeli ifjú polgárőrei, a honvédség, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mezőőrség, a tanyagondnoki szolgálatok, a szociális gondozói hálózat, a halasi kórház és a mentőszolgálat munkatársai voltak jelen.

– Az idén először februárban tartottuk meg a Dékáni-HELP napot, ennek sikerén felbuzdulva döntöttünk úgy, hogy ismét megrendezzük, sőt, a továbbiakban is szeretnénk folytatni a programot – mondta el lapunknak Vezdán Csaba, a Dékáni-szakgimnázium Rendészeti és Közszolgálati Szakmacsoportjának vezetője.

Az iskola három szakmacsoportja, a rendészet, az egészségügy és a szociális szakmacsoport csatlakozott a programhoz most is. Elsősorban kerti munkát végeztek a fiatalok, ha kellett, fát vágtak, és elvégezték a ház körüli munkákat, amire éppen szükség volt. Kiskunhalassal együtt hét településen – Balotaszálláson, Harkakötönyben, Kelebián, Kisszálláson, Pirtón és Tompán – igyekeztek megkönnyíteni az idős vagy rászoruló emberek mindennapjait.

A kiskunhalasi Horváth Istvánnéhoz második alkalommal látogattak el a fiatalok, most éppen a kertben a diófáról lehullott rengeteg falevelet takarították össze és rakták szemetes zsákokba.

– A segítség mindig nagyon jól jön, jó lenne, ha tavasszal is tudnának jönni a fiatalok. Van egy aprócska rész a kertben, amit művelni szoktam, ahol cukkinit termesztek. A veteményes felásásában tudnának segíteni – mondta az idős hölgy, aki citromos és vitaminos teát készített a fiataloknak, hogy melegítse őket.

Arnold Viktória, a Dékáni-szakgimnázium végzős egészségügyi hallgatója szívesen vállalta az önkéntes feladatot.

– Sokat dolgozom emberekkel, leginkább a lelki gondozásukkal foglalkozom, beszélgetek az idős emberekkel, illetve egy általános állapotfelmérést végzek, vérnyomást, pulzust, vércukorszintet mérek – sorolta Viktória, aki örült a mostani felkérésnek is, hiszen, mint mondta, ha segíteni nem is mindig tud, de szereti meghallgatni az emberek mindennapi problémáit, sokszor ez is nagyon sokat jelent a nehéz helyzetben egyedül élőknek.

– Fontos, sőt elengedhetetlen munkát végeznek a Dékáni HELP programban részt vevők az egészségmegőrzés érdekében – hangoztatta dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, aki munkatársaival az elsők között állt a kezdeményezés mellé. A kórház megad minden szakmai segítséget a program eredményességéhez. Az önkéntesek munkájáról elismerően szólt Vizi Sándor, az OPSZ képviselője is, aki országosan a legelismertebb polgárőr szervezetek közé sorolta a halasi és környékbeli ifjú polgárőrök csapatait.