A félelemből feladatot kell csinálni, amit meg kell oldalni

Az élethez bátorság kell, elfogadni a nehézségeket és persze a jót is. Ez volt a mottója a pénteken megrendezett Nőnek lenni jó konferenciának.

A megyei iparkamara adott helyet most is a népszerű társasági eseménynek Kecskeméten, melyet nyolcadik alkalommal rendeztek meg Csatosné Harmati Erika vezetésével. A rendezvényen dr. Zolnay Judit, a MetLife Biztosító vezérigazgatója köszöntötte a 180 vendéget. Mint mondta, a belső félelem mindenkiben ott van, amelyet le kell győznie. Azt tanácsolta a hallgatóságnak: a félelmet igyekezzenek feladattá átalakítani, amit ha megoldanak, akkor nem kell szoronganiuk.

A vezérigazgatónő után Kende-Hofherr Krisztina, a magyar showbusiness úttörő-Nője következet. Az előadó az áprilisi Forbes Magazin címlapembere volt, aki ma Magyarországon a média hetedik legbefolyásosabb nője. Ma ő kezeli olyan celebek, mint Liptai Claudia vagy Hajós András ügyeit is. Kende-Hofherr Krisztina azt hangsúlyozta, hogy a sikernek van egy látványos oldala, amit mindenki megtapasztal és amit megirigyelnek sokan. Azt azonban nem látják mennyi álmatlan éjszaka, kínlódás, izgalom, idegeskedés áll a siker mögött.

Fellépett Palya Bea előadóművész is, aki arról beszélt, hogy a hangok képzése, az éneklés, az szinte gyógyít, a belső félelmet feloldja. Önmagát is gyógyítja a dalolással, de aki hallgatja és átérzi a ritmust, az ének ívét az maga is meggyógyul. A rendezvény előadója volt Redenczki Marcsi humorista és Dr. Almási Kitti, klinikai szakpszichológus is.