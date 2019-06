3,2 milliárd forint hitelt vesz fel Kecskemét, fix kamattal

Negyvenegy folyamatban lévő uniós projektje van a megyeszékhelynek – főként óvodai, iskolai felújítások –, ezek önerejének biztosítására venne fel 3,2 milliárd forint hitelt az önkormányzat.

A közgyűlés még tavaly döntött a beruházási hitel felvételéről (akkor még 5 milliárd forintról volt szó). Akkor elhangzott: jelentős önerőt igényelnek az önkormányzattól a város folyamatban lévő uniós fejlesztései, és a sikeres megvalósításhoz szükség lenne hitelre.

Főként óvodák, bölcsődék, iskolák, szociális intézmények felújításáról van szó, emellett a homokbányai munkásszállás is szerepel a csütörtöki közgyűlésre készült 41 tételes listában, akárcsak a Margaréta buszforduló, a Károly Róbert körút aszfaltozása, a hetényi kerékpárút felújítása, az atlétikai centrum építése vagy a Népi Iparművészeti Múzeum tetőfelújítása. Jelen állás szerint ezek az előkészített, tervvel rendelkező beruházások 3,2 milliárd forint önerőt követelnek.

Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a hitelfelvételt elhatározó testületi ülésen elmondta, főleg az elhúzódó közbeszerzési eljárások miatt csúsznak az építkezések, közben pedig növekszik az építőanyagok ára, és a kivitelezés költsége, hiszen az építőiparban szintén kapacitáshiány van és a munkabérek is emelkednek. Hangsúlyozta azt is: ha most nem újítja fel a város az intézményeit, két-három év múlva megint vissza fog térni a probléma, hiszen negyven évesnél is régebbi épületekről van szó.

A hitelfelvételt a közgyűlés – az ellenzéket is beleértve – novemberben egyhangúlag megszavazta. Most, jó fél évvel később folytatódott a téma, ugyanis beérkeztek az ajánlatok a megkeresett négy hitelintézet közül háromtól, az OTP-től, a Raiffeisentől és az Unicredittől. A változó kamatozású konstrukciók között az Unicredit ajánlata volt a legkedvezőbb (6 havi BUBOR + 0,56 százalék kamatfelár), de a városstratégiai és pénzügyi bizottság, valamint a polgármester is inkább a fix kamatozású hitelt javasolta, erre az OTP tette a legjobb, évi 3,08 százalékos kamatú ajánlatot. Az előterjesztésben a rögzített kamatozású hitelt mellett a polgármester azzal érvelt, hogy a jelenlegi gazdasági növekedés esetleges stagnálását, megtorpanását nem lehet kizárni az elkövetkező tizenkét évben (ennyi a tervezett futamidő), és ha ez történne, az emelkedő kamatokat egy nehezebb gazdasági környezetben kényszerülne kifizetni az önkormányzat. Fix kamattal viszont – még ha némileg magasabb kiadással is jár – kiszámíthatóbbá válik a törlesztés. A képviselő-testület osztotta Szemereyné Pataki Klaudia véleményét, és 15 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta a határozatot.

Az önkormányzat hitelfelvételéhez egy 2011-es törvény szerint kell a kormány hozzájárulása is, ennek megszerzése őszre várható. A hitel és kamatai biztosítékául közel tucatnyi, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan szolgál, fedezetéül pedig a többek között helyi adóbevételek (kivéve a gépjárműadó), ami jó alap, hisz az iparűzési adóbevétel évek óta növekvő összegű, jelenleg már több mint 10 milliárd forint.