Egy migránscsoport gyűlt össze a szerb határon

Ideiglenesen lezárta a tompai határátkelőt a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtök délután, mert egy migránsmenet ért Szerbiában Magyarország déli határra – jelentette az M1 tudósítója élő adásban a helyszínről csütörtökön délután.

17:32

Egy nemzetközi jogász szerint a migránsmenet célja, hogy megmutassák, milyen kegyetlenül lépnek fel ellenük

A Szerbiában Magyarország felé indult migránsmenet célja, hogy az európai sajtóba és a világsajtóba minél „drámaibb” képek kerüljenek be arról, Magyarország milyen „keményen, kegyetlenül” lép fel a menedékkérőkkel szemben – jelentette ki Tóth Norbert nemzetközi jogász az M1 aktuális csatornának nyilatkozva csütörtök délután.

Tóth Norbert elmondta: Magyarország úgy döntött, hogy ezen a határszakaszon legyen egy műszaki határ, egy kerítés. Vannak tranzitzónák, ahol a lehetőség van menedékkérelmet benyújtani.

A jogász kiemelte: a jogszabályok elég egyértelműek. Magyarország csak úgy engedhetné be ezeket az embereket, ha saját jogszabályait, valamint uniós jogszabályokat sértene. Egy schengeni külső határról van szó, így a schengeni szabályokat be kell tartani – közölte.

A nemzetközi jogász szerint a menetnek kommunikációs, pr célja van.

Az M1 tudósítója korábban kitért arra, az elmúlt hónapokban megfigyelhető volt, hogy leginkább fiatal férfiak érkeztek a szerbiai határhoz, most viszont gyerekek és nők is csatlakoztak a felvonuláshoz.

17:07

Közleményt adott ki a police.hu

Ideiglenesen lezárták a tompai határátkelőt Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

Jelenleg szünetel az átléptetés a Tompa Közúti Határátkelőhelyen – írja a police.hu.

A rendőrség tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tompa Közúti Határátkelőhelyet 2020. február 6-án 15 óra 57 perctől ideiglenesen lezárták, mivel a szerb oldalon az átkelőhely közelében lévő nagyszámú migránscsoport miatt a zavartalan átkelés nem biztosítható.

A hosszabb várakozás elkerülése érdekében kérik, válasszanak másik átkelőhelyet!

17:00

Migránsmenet indult csütörtök délután Szerbiában Magyarország déli határa felé, a menet eleje fél ötkor Tompánál érte el a határt – jelentette az M1 aktuális csatorna tudósítója a helyszínről.

Szerb oldalon több száz migráns gyűlt össze és indult el, hogy átjusson a magyar határon. A migránsokat a közösségi médiában zárt csoportokban szervezik hetek óta – mondta Muci Attila tudósító.

Hozzátette: humanitárius szervezetek, így például az Orvosok Határok Nélkül takarókat, sátrakat osztogat a migránsoknak a térségben.

Arra a kérdésre, hogy békés-e az egyedülálló férfiakból álló menet, az M1 munkatársa úgy reagált: „mindegyik így indul, aztán látjuk, hová fajul”.

Az M1 egy másik, szintén a szerbiai helyszínről, Kelebiából jelentkező tudósítója, Malya Lilla az élő adásban arról beszélt: gyerekek is vannak a migránsok között, „természetesen ők mennek a menet elején”.

A migránsok azt mondják, ez egy békés demonstráció. A határátkelőnél csendesen összegyűlve szeretnék elérni, hogy eljuthassanak Nyugat-Európába – hangzott el a műsorban.

Az M1 tudósításában a helyszínen az egyik migráns arról beszélt: nem akarnak Magyarországon vagy Romániában maradni, Nyugat-Európába szeretnének eljutni.

A tévéközvetítésben az volt látható, ahogy a migránsok csomagokkal, batyukkal kisebb csoportokban gyalogolnak.

A tudósító kitért arra is: az elmúlt hónapokban megfigyelhető volt, hogy leginkább fiatal férfiak érkeztek a szerbiai határhoz, most viszont gyerekek és nők is csatlakoztak a felvonuláshoz. A tudósító azt mondta: a béke jeleként egy gyermeket mutattak fel.

A határ magyar oldalán felsorakoztak a magyar rendőrök. Egy nő németül próbál tárgyalni a rendőrök képviselőjével – mondta a tudósító.

A menet indulásakor Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Facebook-oldalán arról számolt be, hogy „bevándorlók indultak szervezett csoportban Szerbia felől Magyarország irányába”.

Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke csütörtök reggel az M1 aktuális csatornán arról beszélt: ezeket a migránskonvojokat szervezik, ez provokáció, tesztelik a magyar határt, hogy hol lehet áttörni.

A magyar határőrök figyelik az eseményeket – tette hozzá.

„Nem könnyű a helyzet” – fogalmazott a kormánypárti politikus.

16:50

A szerb oldalon több száz migráns gyűlt össze és indult el, hogy átjusson a magyar határon csütörtök délután. A migránsokat a közösségi médián zárt csoportokban szervezik hetek óta – mondta az M1 tudósítója.

Újságírónk érdeklődésére Vincze Messzi Adél, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, a tompai határ le lett zárva csütörtök délután.

Úgy tudjuk, 10 rendőrautó szírénázva érkezett a helyszínre.