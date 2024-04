Ellenfele az orosz származású, spanyol színekben versenyző Friev a korábbi vb-bronzérmes volt. A bajai birkózó jó stratégiával lépett a szőnyegre, amit követni is tudott, de egy apró hiba miatt sajnos elvesztette a mérkőzést.

Püspöki Patrik a Sugó-parton

Fotó: Márton Anna

– Kicsit el vagyok keseredve, mert úgy éreztem, hogy egy fogható meccs volt. Az ellenfelem U23-ban is világbajnok volt, tehát kiemelkedő birkózónak számít. De úgy éreztem, hogy nyerhetek. Egy jó stratégiával mentem fel a szőnyegre, ezt lépésről lépésre be is tartottam. A második menetet is nagyon jól kezdtem, a megbeszéltek szerint próbáltam felépíteni a mérkőzést, de volt egy apró hibám, amit egy ilyen kaliberű rutinos versenyző ellen nem lett volna szabad elkövetnem, és ő erre egyből le is csapott. Sajnos, már nem tudtam fordítani a meccsen, ő rutinosan lehozta a végét – mondta hírportálunknak a birkózó.

A fiatal sportoló itthon készült fel az európai olimpiai kvalifikációra. Antal Dániel és Juhász Balázs segítették Püspöki Patrik felkészülését. A csapat többi tagja Azerbajdzsánban készült a kvalifikációs meccsekre.

Még nincs veszve az olimpiai kvalifikáció a bajai birkózó számára, ugyanis májusban Isztambulban újra lehetősége lesz megmérkőzni a világ élvonalában lévő versenyzőkkel, hogy kikerüljön az ötkarikás játékokra Párizsba.

– Remélem, hogy sikerül jól felkészülnöm. Egyelőre úgy látszik, hogy itthon készülhetek, de remélem, hogy én is mehetek a csapattal Isztambulba vagy Iránba és megfelelő felkészülési mérkőzéseket követően kijuthatok a Párizsi Olimpiára. Húsz év munkám van ebben a sportban, természetesen mint minden sportoló aki ennyi éven át küzdött, így én is azt gondolom, hogy ott a helyem. Tudom, hogy több összetevője van egy ilyen sikernek: szerencse is kell hozzá, de sok-sok munka. Reménykedünk abban, hogy sikerül majd kijutnom, és képviselhetem hazámat és városomat egy ilyen egyedülálló viadalon a párizsi olimpián – tette hozzá Püspöki Patrik.

Püspöki Patrik és Jagicza László

Fotó: Márton Anna

Jagicza László, a Mogyi Bajai Birkózó Club vezetőedzője hírportálunknak hangsúlyozta: „Úgy érzem, hogy ahhoz képest, hogy milyen felkészülésen vett részt Püspöki Patrik, a maximumot hozta ki magából. Egy akcióval kapott ki egy világklasszis birkózótól, aki a világ élvonalához tartozik. Ez nagyon biztató a jövőre nézve. Ő is úgy érezte belülről, hogy ez egy fogható meccs és reméljük, hogy akkor egy másik világklasszis ellen is tud majd birkózni. Reméljük, hogy úgy tud majd készülni, hogy meg is tudja ezt fogni. A tavalyi éveben már megverte a világbajnoki bronzérmest, aki a tokiói olimpián ott volt. Azt gondolom, hogy akkor másokat is meg tud verni.”

Jagicza László elmondta még, hogy a jó felkészülésről természetesen nagyon fontos: egy jó edző, aki hisz benne, egy jó edzőpartner, aki olyan szintű ellenállást tud biztosítani, amit a világklasszis birkózók tudnak. Lényeges a nyugodt anyagi háttér, nem azon kell aggódni, hogy miből fizeti ki a jövő hónapi számlákat. Ezen kívül a biztatás a sporttársak és a vezetők részéről szintén elengedhetetlen. Továbbá fontos még a nemzetközi versenyeken való részvétel, ami felkészíti a kvalifikációra.