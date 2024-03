Sztojan Ivkovics

Fotó: Bús Csaba

– Különleges helyzet volt számunkra a legutóbbi mérkőzés, hiszen a Körmend komplett csapattal érkezett, mi pedig az amerikai játékosunk nélkül játszottunk, objektív okok miatt – mondta Ivkovic. – Számunkra ez egy nagy győzelem volt, és megmutatta, hogy van esélyünk az A-ligában. Hallottam azokat a háttérhangokat, hogy összeomlott a kecskeméti stratégia. Erre sikerült rácáfolni. Az előző szezonokban mindig jól kezdtünk, zömmel győzelmekkel, és mikor a többi csapat összeállt, légiósokat cseréltek, akkor valóban voltak döcögős időszakaink. Most nem sikerült ezt az előnyt megszereznünk az elején, ám ennek megvannak az okai. Kiss Dávid szemsérülése miatt centert kellett igazolni, és így a magas bedobó pozíció maradt hiányos, majd sorra jöttek a sérülések, nem voltunk hónapokig teljesek. Bizonyítottuk azonban, hogy nem vagyunk rossz csapat. Hozzáteszem, hogy ritkán szerepeltünk ennyi győzelemmel az alapszakasz második felében. Mint korábban is mondtam, február után fogjuk szépen lassan a jobbik arcunkat megmutatni. Ez hogy elég lesz-e a győzelemre, vagy sem, azt Isten tudja csak megmondani ebben a bajnokságban. Nagyon fontos az is, hogy most három hónap először tudunk komplett kerettel készülni. Ivkovic Milánnak van egy krónikus problémája, ő egyedül nem tud minden edzésen a többiekkel dolgozni, de rajta kívül mindenki egészséges. A Pécsnek gratulálok, mert nagyon jó szezont futnak. Komoly erősítésen mentek át, mióta itt játszottunk velük. Hoztak két új amerikai játékost, és új edző is van, de nekünk a saját dolgainkkal kell továbbra is foglalkoznunk elsősorban. Fel kell készülnünk az agresszivitásukra, és kontrollálnunk kell a támadó lepattanókat. Szurkolóink támogatására most is számítunk – mondta Ivkovic Stojan.