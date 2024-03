A kecskeméti küldöttség remek hétvégén van túl, hiszen az első világkupa fordulóban 7 éremmel zártak a fiatalok, amit ezúttal is sikerült megismételni. Az érmek eloszlása némileg máshogy nézett ki, de a dobogós helyeknek most is joggal örülhettek a versenyzők, hiszen az egyesületek versenyében a hatodik helyen zárt így a Bácsvíz KVSC.

Turucz Noé egyéniben és csapatban is eredményesen szerepelt Olaszországban

Fotó: Bácsvíz KVSC

A legjobb eredményt a junior korosztályhoz tartozó Mayer Dávid érte el ezúttal, aki az egyedüli aranyérem tulajdonosa lett 50 méter gyorson, búvárúszásban egyébként hatodikként ért célba szintén ezen a távon. Egy ezüstérem is született a felnőtt mezőnyhöz tartozó Wórum Gergőnek hála, aki ugyancsak 50 méter gyors versenyszámban szerepelt jól, emellett 200 méteren hatodik, 400 méteren hetedik lett. Az összesen öt bronzérmen vegyesen osztoztak a felnőtt és junior versenyzők. A női 4x100 méteres felszíni váltó (Szili Ágnes, Csikai Szonja, Nagy Hanna, Blaszák Lilla) és a junior multi váltó (Mayer Dávid, Madari Boróka, Décsei Marcell József, Turucz Zoé) is a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Mayer Dávid így két érmet szerzett, de nála is eredményesebb volt Turucz Noé a medálok számát tekintve, hiszen 50 és 100 méter gyorson is harmadik lett. A felnőtt mezőny egyik húzóneve, Blaszák Lilla sem tért haza természetesen dobogós helyezés nélkül, ezúttal a 200 méteres felszíni úszásban bizonyult a harmadik legjobbnak idejével, emellett 100 méteren a hetedik hely jutott neki a végelszámolásnál.

A világkupa futamok azért is nagyon fontosak a kecskemétieknek, mert a 2024-es szezontól kezdve a világbajnokságon kívül ezeken a versenyeken is lehet kvalifikálni a világjátékokra, így minden jó eredménynek értéke van.

A versenyzőket Szabó László, Jaksa Milán, Juhos Gergely és Varga Zsolt készítette fel az olaszországi megmérettetésre.