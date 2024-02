Bencsik Roland lőtte a kecskemétiek harmadik gólját.

Fotó: Bús Csaba

Továbbra is hiányoztak kulcsemberek a ScoreGoal Kecskemét Futsal csapatából, ennek ellenére reménykedve indult el a küldöttség a magyar futsal egyik fellegvárába, az Berettyóújfalu otthonába. Koós Károly vezetőedző kísérte a gárdát, a sportigazgatónak, Marko Gavrilovicnak ugyanis csütörtökön délben még Kecskeméten volt dolga. A szerb U19-es válogatott szövetségi edzőjeként a magyar U19-es válogatottal meccselt a Messzi István Sportcsarnokban. Aki azt gondolja, hogy a szerb szakvezető a 3–1-es vendéggyőzelem után nyugodtan hátradőlt, és a magyar-szerb közös csapatkép elkészülése után megkezdte a délutáni, megérdemelt sziesztáját, az nagyon téved, Marko Gavrilovic ugyanis amint gratulált saját csapatának és az ellenfélnek, azonnal neki vágott a százhetven kilométeres útnak, hogy csapatát a Berettyóújfalu ellen is irányíthassa. És talán azért is, hogy ne maradjon le a csapatának a 2023/24-es bajnokságban elért egyik legnagyobb sikeréről? E tekintetben nem mehetett biztosra.

A találkozón a hazai gárda eresztette el az első komolyabb lövést, ám ez nem okozott gondot Rigónak. Nem sokkal később már a kecskeméti Biró kísérletezett, ám gól nem született ebből a kísérletből sem. Kiegyenlített volt a játék, és ígéretes lehetőségek is kimaradtak mindkét térfélen, így továbbra sem láthattak gólt a szurkolók. A 13. percben aztán megtört a jég, miután Suscsák szépen fordult le védőjéről, 0–1. Tovább növelhette volna előnyét az ScoreGoal Kecskemét Futsal, de a szünetre végül egygólos hírös városi előnnyel mehettek a felek.

Kajtár volt elemében a második etap elején. Elsőre még nem tudott eredményes lenni, másodjára már viszont igen, 0–2. Létszámfölényes taktikára váltott az MVFC, de Rigó eszén nem tudtak túljárni, több nagy bravúrt is bemutatott a rutinos hírös városi kapus. Tomic után Haász járt közel az újabb vendég találathoz, ám a kapufa kisegítette a Berettyóújfalut. Egy szögletvariációt viszont már nem tudtak kivédekezni a hazaiak, Bencsik zörgette meg a hálót, 0–3. Mindent egy lapra feltéve ismét az öt a négy elleni játékot alkalmazta az MVFC, és viszonylag gyorsan szépíteni is tudtak Nagy Dániel révén, 1–3-ra alakították az állást. Ezt követően viszont már nem tudták feltörni a kék oroszlánok védelmét, így megérdemelten aratott bravúros sikert az ScoreGoal Kecskemét Futsal, amely ennek a sikernek köszönhetően egyrészt megtartotta a 2. helyét, másrészt növelni is tudta az előnyét, amely immár három pont a 3. helyen álló Nyíregyházához képest.

Scoregoal Berettyóújfaluban

Fotó: Marozsi Gábor

– Ez egy óriási győzelem volt, az egyik legnagyobb, amióta Kecskeméten dolgozom – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Nemcsak az eredmény miatt mondom ezt, hanem amiatt is, ahogyan játszottunk. Az elején a védekezés nem volt a legjobb, de aztán keményebbek lettünk, és magunkhoz ragadtuk a vezetést, majd végül a győzelmet is bezsebeltük. Gratulálok a csapatnak, mindenki a maximumot nyújtotta. Ma nagyon együtt volt minden, ami kellett egy ilyen rangadó megnyeréséhez. Bízom benne, hogy a rájátszás folytatásában is ugyanezzel a tűzzel tudunk játszani.

MVFC Berettyóújfalu–ScoreGoal Kecskemét Futsal 1–3 (0–1)

Berettyóújfalu, Pálfi István Rendezvénycsarnok, vezette: Takács Ákos, Balla Levente, Sántha Péter.

Berettyóújfalu: Mezei – Nagy I., Rábl, Henrique, Schusterman. Csere: Mező – Korcsmáros, Da Silva, Matheus, Iszák, Nagy K., Nagy D., Szabó P., Daróczi, Duró. Vezetőedző: Trencsényi János.

Kecskemét: Rigó – Biró, Kajtár, Tomic, Szabó Á. Csere: Krajcsi – Gondi, Bencsik, Suscsák, Haász, Nádudvari, Fekete. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Nagy D. a 35., illetve Suscsák a 13., Kajtár a 24., Bencsik a 35. percben.