– Kettős érzéseim vannak, mert tudtuk, hogy olyan csapat ellen játszunk, aki fizikálisan erős, és akik eddig jól szerepeltek a bajnokságban. Égetően fontos lett volna számunkra a három pont. A játékosaim akarásával nem volt probléma, csúsztak, másztak a pályán. A döntetlen igazságosnak tartom, mert mind a két csapatnak voltak lehetőségei. A helyzetekből több kell, és azokat be is kell rúgni. A mérkőzés hajrájában az ellenfelünk is megnyerhette volna a meccset – nyilatkozta a találkozó után Kis Károly.

– Küzdelmes jó iramú mérkőzés volt. A félidőket nem kezdtük jól, mert az agresszivitását ránk tudta erőltetni a Tiszakécske. Az első játékrészben nem voltunk hatékonyak, a második már jobban tetszett. Egy nagyon jó Tiszakécske ellen az egy pont is megbecsülendő – értékelte csapata teljesítményét Aczél Zoltán.

Tiszakécskei LC–KR-RENT Kozármisleny 0–0

Tiszakécske, 200 néző, vezette: Jakab Árpád (Kovács Gábor, Dobos Dávid).

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B., Fodor, Szőr – Cipf (Takács 89.), Bertus (Vajda 79.), Valencsik, Szekér, – Zamostny, Torvund, Kállai. Vezetőedző: Kis Károly

Kozármisleny: Lékai – Schuszter, Gajág, Ikonomou, Turi – Nagy E., Tóth Z. (Horváth P. a szünetben), Horváth D., Molnár Á. (Nagy Máté 65.) – Kirchner, Füredi (Daru 65.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Vasárnap újabb mérkőzés vár a Tiszakécskére. Ezúttal is haza pályán játszik, az ellenfél pedig a Budapest Honvéd csapata lesz. A találkozó 17 órakor kezdődik a városi sportcentrumban.