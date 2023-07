A Tiszakécskei LC gárdája új edzővel és több új játékossal kezdte el a felkészülést az új bajnokságra. Eddig tizenegy labdarúgó érkezett a távozó tizennégy helyére. Örömteli hír az, hogy Máté Zsolt védő, aki az Újpest FC labdarúgójaként kölcsönben szerepelt, most újabb egy évig a Tiszakécskei LC játékosa lesz. Zamostny Balázs pedig szerződést hosszabbított, kettő plusz egy opciós évvel továbbra is a Tisza-partján fog játszani, és remélhetőleg rúgja majd a gólokat. Mivel a keret még nem teljes, várható, hogy az átigazolási szakasz végéig még további labdarúgók érkezhetnek Tisza-parti kisváros csapatához.

A bajnokság első mérkőzésére Kozármislenybe utazott a Tiszakécske. A Baranya vármegyei csapat is jelentős változáson ment keresztül a nyár folyamán. A szakmai stáb tagjai közül távozott a vezető, az asszisztens, az erőnléti edző és tizenöt játékos is, akik helyére természetesen újak érkeztek. A csapatot Aczél Zoltán vezetőedző irányítja, és tizennégy új játékossal kezdték el a bajnoki idényt. Így nem lehetett tudni, hogy milyen játékerőt is képviselnek.

Az viszont tény, hogy Tiszakécskén, Vas László irányítása mellett, egészen más felfogásban vágtak neki a bajnokságnak.

A vezetőedző arra a kérdésre, hogy mit vár a Kozármisleny elleni találkozótól, viccesen azt válaszolta, hogy négy pontot. Mint mondta, minden mérkőzésre úgy mennek ki, hogy nyerni akarnak.

Az már a mostani összeállításnál kiderült, hogy az elmúlt bajnokságban szereplő csapatból ezúttal öten voltak kezdők, a többiek újak. Vas László három középső védővel, és két felfutóval küldte pályára csapatát, míg elől két támadótól várta a befejezéseket. A hazai kezdő csapatban feltűnt Kirchner Krisztián neve is, aki három évet töltött a Tisza-parti kisváros csapatánál. Szerencsésen kezdődött a találkozó a Tiszakécske számára. Már az első percben Prokop óriási bravúrral hárított, de a róla kipattanó labda Krichnerhez került, akivel szabálytalankodtak a védők, és amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt maga a sértett végezte el, de a felső lécet találta telibe. Válaszként Torvund lépet ki a hazai védők mellől, lövése nem sokkal kerülte el a kaput. A 18. percben megszerezte a vezetést a Tiszakécske. Jobb oldali szöglet után a jól helyezkedő Zamostnyhoz került a labda, aki nem gondolkozott, és kapásból lőtt. A labda megpattan az egyik hazai védőn, amibe már Lékai nem tudott beleérni 0–1. A 23. percben Torvund csípett el egy labdát, de lövését a haza kapus hárította. Fél óra telt el a találkozóból, amikor Zamostny indult meg egy hosszú indítással, lövését azonban blokkolták a védők. Egy perccel később Kryvotsiuk lövését ártalmatlanította a hazai kapus. A Kozármisleny is próbálkozott, de nem tudtak igazi helyzeteket kialakítani.

A második félidőben sem változott a helyzet képe. A vendégek irányították a játékot, amit a 48. percben, egy távoli Máté lövés is bizonyított. A másik oldalon Molnár lövése ment el a kapufa mellett. A 70. percben újabb gólt ért el a Tiszakécske, de Cipf lövését a játékvezető, les címén, érvénytelenítette. A 77. percben Hegedűs lövését ártalmatlanította Prokop. A mérkőzés hajrájában a hazaiak próbálkoztak, de a támadásaik erőtlenek voltak. A hosszabbítás második percében azonban sikerült egyenlítenie a Kozármislenynek. Hegedűs beadását Barkóczi lőtte a hosszú sarokba 1–1. A tiszakécskeiek nem adták fel és a 95. percben egy jobb oldalról beívelt labdát Horváth Zoltán juttatta a kapuba 1–2.

Győzelemmel kezdte tehát az új bajnoki évet a Tiszakécske. A találkozó utolsó percében dőlt el a mérkőzés sorsa, és ez azt is jelentette, hogy a játékosok végig tudtak koncentrálni, és küzdeni.

HR-RENT Kozármisleny–Tiszakécskei LC 1–2 (0–1)

Kozármisleny, 800 néző, vezette: Molnár Attila (Mayer Gábor, Vörös Dániel).

Kozármisleny: Lékai – Beke (Barkóczi 79.), Gajág, Füredi, Turi, Nagy E. (Schuszter 79.), Kozics, Vajda (Tóth Z. 66.), Rácz B. (Molnár Á. 58.), Kirchner, Horváth P. (Hegedűs M. 58.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Tiszakécske: Prokop – Csáki R., Fodor F., Máté Zs. – Balázs B. (Márkus 72.), Erdei, Szekér, Kryvotsiuk (Kocsis D. 61.), Bencze M. – Zamostny (Horváth Z. 88.), Torvund (Cipf 61.). Vezetőedző: Vas László

Gólszerző: Barkóczi 92. ill. Zamostny 18., Horváth 95. percben.