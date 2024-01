Lépd át a lehetetlent! Így szólt a Magyar Triatlon Szövetség szlogenje, aminek eredményeként díjazták azokat a duatlonistákat és triatlonistákat, akik ennek szellemében versenyezték végig a 2023-as évet, és érték el a szebbnél szebb eredményeket.

A kiskunfélegyházi Jogging Plus Sportegyesület triatlonistái is jól szerepeltek az elmúlt évben, így ők is meghívást kaptak a gálára. Négy versenyzőjük szerepelt a díjazottak között. Dékány Dominik és Tóth Noel újonc 2-ben (a jövő triatlonversenyzői), Kosztolányi Ferenc duatlonban (serdülő duatlon aranyjelvényes sportoló), Beck Szilárd pedig országos ranglista második helyezésért vehetett át elismerést, a 25–29 éves korosztályban.

– 2005 óta foglalkozunk utánpótlással az egyesületben – mondta Német László egyesületi elnök. – Az elmúlt évben már több mint harminc fiatallal vettünk részt az utánpótlásversenyeken. Közülük a fent említett sportolóink kerültek a díjazottak közé. Ez azt is jelenti, hogy inkább triatlonban vagyunk erősebbek, mint duatlonban. Szórát Hannának triatlonban, Karsai Hédinek pedig duatlonban csak egy-egy helyezésen múlt, hogy nem kerültek a legjobbak közé. Jelenleg 126 utánpótláskorú tagunk van. Az újak, mintegy harmincan, decemberben tettek vizsgát úszásból, legtöbben a három úszásnemből, de olyanok is voltak, akik mind a négyből (gyors, hát, mell, pillangó). Közülük a versenyzők már elkezdték a felkészülést az idei szezonra, hetente hat alkalommal van arra lehetőségük, hogy ússzanak, Gergely Péter, Szentesi Szabolcs, Vízhányó Emília és Jókai Mónika irányításával. A futóedzéseket én tartom, de segít benne Nemcsok Hanna is. Január végén már elkezdődnek teremben a görgőzések. A József Attila Általános Iskolában kaptunk termet, ahol kedden és csütörtökön tudunk edzést tartani. Akinek van saját görgője, az otthon is tudja végezni a rászabott edzést. Amennyiben az időjárás megengedi, akkor a szabadban is tudnak majd kerékpározni a gyerekek. A futást a Honvéd-pályán végezzük, vagy terepen, a Parkerdőben. Természetesen én is futok velük, eddig még bírtam a tempójukat, emelte ki Németh László.

A Magyar Triatlon Szövetség hatvannégy utánpótláscsapatot tart nyilván, amiből a Jogging Plus Sportegyesület az elmúlt évben a tizedik helyen végzett. Németh László elmondta, hogy ezzel az eredménnyel ebben az évben is elégedett lenne. Most már van annyi versenyzőjük, hogy váltókban is tudnak szerepelni. Az országos bajnokságokon és ranglistaversenyeken pedig ebben az évben is ott szeretnének lenni. Ennek érdekében már a kétnapos versenyekre, amelyek messze vannak Kiskunfélegyházától, a szállásokat le is foglalták. A klub önkormányzati támogatásból, tagdíjakból és pályázatokból tudja fenntartani magát. Az éves költségvetésük meghaladta az ötmillió forintot. Természetesen a szülők is nagyon sokat segítenek, főleg az utazásban. Több versenyre is elkísérik a gyerekeiket, még akkor is, ha kétnapos versenyről van szó. Ilyenkor persze a szállásköltségeket saját maguk fizetik. Két olyan család is segít, akiknek kilencszemélyes autójuk van, így ők szállítják a gyerekeket, míg a többiek személykocsikkal utaznak. A kerékpárokat hosszított rakterű autókkal szállítják, amibe harminc kerékpár is befér.

Az egyesület évente három futóversenyt rendez Kiskunfélegyházán. Májusban a Kiskun Kupát, szeptemberben a Liba fesztivált, szilveszterkor pedig az óévbúcsúztató futást. Ahhoz, hogy ilyen eseményeket meg tudjanak szervezni, sok segítség szükséges. Általában 15–20 aktív szülőre mindig számíthatnak, de diákok és polgárőrök is segítenek, így egy nagy családot alkotnak, akik a sportért, az egyesületért és a városért sok mindent megtesznek.