Ha valamit biztosan nem akart a kecskeméti legénység, akkor a szombati, MÁV Előre elleni bajnoki mérkőzést lemásolni. Mármint az eredmény alakulását illetően. A kecskemétiek bánatára azonban a kupaelődöntő párharc első mérkőzése szinte kísértetiesen hasonlóan alakult.

Az első játszmát simán, 25–15 arányban nyerték a vendégek. A szombati forgatókönyvhöz képest a második szett annyiban különbözött, hogy ezúttal húsz pontig jutottak a hazaiak. Az örömteli, hogy a harmadik szettet is lemásolták abban a tekintetben, hogy ez lett a leghosszabb fázisa a találkozónak, és ekkor végre igazi, szoros, kiegyenlített, kiélezett csata alakult ki, amelynek a véghajrájában több szettlabdája is volt a hírös városi gárdának, de akárcsak szombaton, ezúttal is a vendégcsapat bírta jobban idegekkel a végjátékot, és 30–28-ra megnyerte a harmadik szettet is, és ezzel lezárta a mérkőzést, hogy magabiztos előny tudatában várhassa a Kecskeméti RC-t az elődöntő visszavágójára.

Kecskeméti RC–Fino Kaposvár 0–3 (-15, -20, -28)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Szarka János, Gyulai Géza.

Kecskeméti RC: Boldizsár, Gacs, Török S., Farkas, Kecskeméti, Varga. Csere: Török Zs. Vezetőedző: Deák Márk.

Fino Kaposvár: Iván, Hubicska, Magyar, Bögöly, Alejandro, Baróti. Csere: Zarka, Hermes, Bozóki. Vezetőedző: Prakljacic Slobodan.