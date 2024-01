Varga Ferenc, mindenki Feri bácsija nemrég töltötte be a 75. születésnapját. Ebből az alkalomból a Baja elleni vármegyei első osztályú hazai mérkőzésen köszöntötte őt Némedi Norbert vezetőedző. A mikrofonba mondta el, hogy évek óta segíti a munkájukat. Mondhatnánk azt is, hogy a csapatnak a jobb keze, és mivel nemrég ünnepelte 75. születésnapját, ő végezte el a kezdőrúgást azon a találkozón. A kiskunfélegyháziak bíznak abban, hogy még sok éven keresztül el tudja látni ezt a fontos szerepet a csapat életében.

– Már általános iskolás koromban kezdtem el focizni, az akkori Kiskunfélegyházi Vasutasban, meséli Varga Ferenc. A középiskola elvégzése után, mivel sokan voltunk a csapatban, átigazoltam Kecskemétre, a Volánhoz. Nem voltam állandó csapattag, de időnként több mérkőzésen is szóhoz jutottam. Közben katona lettem, és a kiskunfélegyházi Kun Béla SE második csapatában kaptam játéklehetőséget. Ott nemcsak sorkatonák, de tisztek és tiszthelyettesek is játszottak. A környező települések csapataival nagy és jó meccseket vívtunk. Bal oldali védőt, védekező középpályást, vagy ahogyan akkor mondták, halfot játszottam, pedig jobblábas vagyok. Nem sokáig, mindössze 28 éves koromig rúgtam a labdát, mert közben családot alapítottam, és mellette természetesen dolgoztam is. Aztán később visszakerültem a labdarúgás körforgásába, mégpedig szpíkerként. Amikor egyesült a Kiskunfélegyházi Honvéd és a Kiskunfélegyházi Torna Klub, akkor Vida Paliék hívtak a csapathoz technikai vezetőnek, de az elmaradt, viszont elkezdtem a mérkőzések előtt a csapatok összeállítását bemondani.

Varga Ferencnek kellemes hangja, jó orgánuma van, ami a mikrofonon keresztül is jól kijön.

Amint azt elmondta, van, amikor mézes cukrot eszik a meccsek előtt, hogy jobban hallják a hangját. Természetesen figyeli más csapatok bemondóit is, főleg azokat, akik magasabb osztályból tájékoztatják a nézőket, de szerinte azok sem mondanak többet.

– Valamilyen szinten tisztelni kell az ellenfelet, nem lehet olyanokat bemondani, ami sértésnek minősül. A gólt rúgó játékos nevét mindig bemondom, de azokét is, akik sárga, vagy piros lapos figyelmeztetést kapnak. Bár régebben, egy megyei másodosztályú mérkőzésen beszóltam, mikor nagy gólkülönbséggel vezetett már a csapatunk, hogy lefolyt a kávé. Ezt a szöveget egyébként Horti Gábortól vettem át, aki szintén bemondó volt, és jó viszonyba kerültem vele. Csak labdarúgó- és futsalmérkőzéseken voltam bemondó, más sportágakban nem. Most Félegyházán a bemondáson kívül a technikai feladatokat is ellátom, – hangsúlyozta Varga Ferenc.

Néhány évvel ezelőtt, amikor a MOL Magyar Kupában továbbjutott a Kiskunfélegyháza, és a Zalaegerszeggel sorsolták össze, akkor is Varga Ferenc volt a bemondó. Az a találkozó nagyon emlékezetes maradt a számára, mert a sport televízió is közvetítette a mérkőzést, és népes szurkolótábor buzdította a félegyháziakat. Abban az időben még Tököli Attila is benne volt a csapatban, akit a KTE-től kaptak meg egy fél szezonra, aki korábban a Zalaegerszeg játékosa is volt. A kupameccs előtt a zalaiak egyik szakembere feltérképezte egy hazai bajnoki mérkőzésen a félegyházi csapatot. Ott állt a lelátón és közben napraforgót törögetett. Amikor vége lett a találkozónak, akkor egy söprűt kért Varga Ferenctől, mert fel akarta söpörni a napraforgó héját. Végül is erre nem került sor, mert azt a választ kapta, hogy majd a takarítószemélyzet ezt megoldja.

– A mostani szezonban hullámzó a csapat teljesítménye, jöttek új játékosok is vélekedett Varga Ferenc.

– Vannak olyanok, akik jól beilleszkedtek, míg másoknak nehézségeik akadtak.

Sérülések is nehezítették a játékot, a fiatalok közül például Kurdics Kevin csak az őszi szezon vége felé épült fel bokatöréséből. Sajnos a tűz több esetben is hiányzott a csapatból. Némedi Norbertet jó edzőnek tartom, remélem, hogy tavasszal az irányítása alatt majd jobban szerepelnek a fiúk. Egyébként vidéki meccsekre is elkísérem a csapatot, és ellátom a technikai feladatokat, igaz a kispadra nem szoktam leülni. Jó kapcsolatban vagyok a játékosokkal is, a közös vacsorák összehozzák a társaságot.

Hagyomány az, hogy az egyesületnél megünneplik a születésnaposok jeles évfordulóját, így Varga Ferencét is. Tudott róla, hiszen megbeszélték előtte, hogy Némedi Norbert fogja majd mikrofonba mondani a köszöntőjét. Mivel a kezdőrúgást is ő végezte el, felhívta mindenkinek a figyelmét arra, hogy figyeljék Varga Ferenc jobb lábát, mert azzal rúgott bele a labdába.

Varga Ferencnek nincs problémája az egészségével. Éppen ezért azt mondja, hogy addig folytatja a szpíkerkedést, ameddig bírja, de konkrét dátumot nem említett. 2023-ban a Bács-Kiskun Vármegyei Labdarúgó Igazgatóság, a labdarúgásban mutatott hosszú évek óta tartó tevékenysége miatt kitüntetésben részesítette Varga Ferencet. Az ezzel járó elismerést 2023 nyarán, a ligaértekezleten vehette át Losonczy Lászlótól, a Magyar Labdarúgó-szövetség Bács-Kiskun Vármegyei Igazgatóságának igazgatójától, aki úgy kommentálta, hogy Varga Ferenc Kiskunfélegyházának nemcsak bemondója, de mindenese is egyúttal a labdarúgócsapatnál.