A hétvégén eldőlt, hogy a 2023/24-es szezon hátralévő mérkőzésein Vezsenyi Adrienn a HÉP-KRC Röpke csapatát erősíti. A játékos nem ismeretlen Kecskeméten, hiszen nyolc évvel ezelőtt már erősítette a hírös városiak sorait.

– Izgatott vagyok, hogy nyolc év után újra a Kecskemét színeiben léphetek pályára – nyilatkozta Vezsenyi Adrienn. – Több helyen megfordultam már az elmúlt években, több egyesületben is, illetve a válogatottban is szerepeltem, tehát elmondhatom, hogy most hazatérve már sokkal tapasztaltabb játékosként segíthetem a csapatot. Az igen furcsa érzés, hogy most már én vagyok a keret legidősebb tagja, ez igen szokatlan a számomra, hiszen a pályafutásom során ilyen korábban még nem volt. Ennek megfelelően a lányokkal még csak most ismerkedem, de szerintem nem lesz probléma a beilleszkedéssel. Érdekes és szerencsés körülmény – bár ezt csak azt követően tudtam meg, hogy az átigazolásom már hivatalossá vált -, hogy a csapat szempontjából a bajnokság most következő szakaszában nagyon fontos mérkőzések következnek. Örülök, hogy ezeken segíthetem a gárdát, és igyekszem a csapat hasznára lenni – jelentette ki a játékos, aki a Károli Gáspár Református Egyetem csapata ellen mutatkozott be újra Kecskeméten, sikerrel.