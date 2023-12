Manapság, amikor egyre fogy az utánpótlás, amikor a kisebb településeknek utánpótlás csapatok hiányában egyre nagyobb gondot okoz a vármegyei szinten magasabb osztályban való szereplés, óriási kincs minden egyes utánpótlás csapat. Az pedig, ha az az utánpótlás csapat még ráadásul jól is szerepel – mint például a Nemesnádudvar U19-es csapata, amely a 2023/24-es idény őszi idényének a zárultával a tabella élén áll –, nem hogy csak hab a tortán, hanem külön öröm, külön büszkeség, és a jövőt illetően megalapozott bizakodás forrása. A Nemesnádudvar U19-es csapata nagyon szép őszt zárt. A tíz mérkőzésükből kilencet megnyertek. A hetedik fordulóban álltak az élre, és azt követően nem is adták alább. Pedig az enyhe kifejezés, hogy tekintélyes mezőnyt vonultat föl a vármegyei másodosztályú bajnokság Déli csoportja az U19-es bajnokságban, hiszen szerepel itt két vármegye egyes klub ifije is – a Bácsalmás és a Jánoshalma –, illetve több tudatosan dolgozó, tervező és működő vármegye kettes műhelynek a csapata. A nádudvari fiatalok az végig küzdelmes őszi idény utolsó mérkőzésén is nem kis bravúrt értek el. Bár az élen állva várták a zárófordulót, a záró kör előtt még nyitott volt az őszi elsőség kérdése. A 24 pontos Nadwar a 23 pontos Dusnok vendége volt, és nem elég, hogy hatpontos mérkőzés várt a nádudvari fiatalokra, ez a mérkőzés ráadásul szomszédvári derbinek számít. De elbírták a nyomást, Almási Balázs és Váics Olivér góljaival már az első játékrészben kétgólos vezetésre tettek szert, a dusnoki Lakatos Brendon 87. percben szerzett gólja pedig már csak rövid időre tudta szorossá tenni a meccset. A Dusnokon aratott sikernek – is – köszönhető, hogy a Nemesnádudvar tehát négy pont előnnyel zárt az élen.

A csapat edzője a harmincéves Jagicza Tibor, aki a Nemesnádudvar csapatának a tősgyökeres tagja, hiszen 2009 óta felnőtt játékos, és azóta mindig is a nádudvari svábok csapatát erősítette labdarúgóként. – Az ifit több időszakban is irányítottam már korábban is, jelenleg a covidot követő, 2020/21-es szezon óta irányítom az utánpótlás gárdát – jelentette ki.

Az U19-es csapat a 2020/21-es idényben a 6. helyen végzett. 2021/22-ben a 8., 2022/23-ban pedig a 4. helyre futott be. És most ugyan még a bajnokság felénél járunk, tehát nem tudni, hogy a végén hol végez a gárda, de mindenképpen előrelépést jelent és biztató, hogy a 2023/24 őszi idény zárásakor az 1. helyen állnak a nádudvari fiatalok. Kívülről, vagyis a helyezéseket tekintve úgy fest, hogy szemmel látható a fejlődés a 2020/21-es idény óta.

– A fejlődés látható, érzékelhető mindenki számára – ért egyet a felvetéssel Jagicza Tibor. – A 2020/21-ben általam átvett generáció most kezdett igazán beérni, - bár még mindig fiatalnak mondható a csapat magja a kijelölt korosztályhoz képest – ezt mutatja az is, hogy az ifi csapat tagjai közül egyre többen mutatkoznak be a felnőttben is. Bély Balázs, Kovács Bence, Kozó Endre, Mezőfi Márk, Szabó Erik, Szőke Roland bajnokin vagy kupameccsen kapott lehetőséget, Almási Balázs pedig nyár óta stabil felnőtt játékos. Klein Tamásra már az előző idényben is számíthattak a felnőttben is. Ez az egyik nagy előnyünk, hogy az ifi csapatunk játékosai képesek felfelé is játszani, és azt talán mondanom sem kell, hogy így sok tapasztalatot szednek össze, amit aztán hasznosítanak az ifiben.

Hálás feladat, amikor egy edzőnek arra kell magyarázatot találnia, hogy miért sikerült jól egy adott időszak. De ahogy a kudarcokra, úgy a sikerre is rendre találni magyarázatot, magyarázatokat.

– Jól sikerült a nyári alapozásunk, az edzőmeccsek is hasznosak voltak, így aztán megfelelően fel tudtunk készülni a bajnokság őszi szakaszára – jelentette ki a mester. – Mindenki rendesen belevetette magát a munkába, egytől-egyig elégedettek lehetünk mindenkivel. A bajnokság összetétele ugyan megváltozott az előző idényhez képest, de így is számíthattunk rangadókra, küzdelmes meccsekre. A nyáron voltak távozóink, de tudtunk erősíteni három játékossal, valamint a serdülőből felkerülő fiatalokkal, akik gyorsan beépültek a csapatba, a társaságba. Az edzések is megfelelő létszámban folytak, ennek köszönhetően tudtunk gyakorolni különböző elemeket, szituációkat.

Ennek fényében aligha meglepő, ha Jagicza Tibor lényegében a pályán látottakkal is elégedett volt.

– Alapvetően játszós csapat vagyunk, az őszi meccsek során javarészt mi domináltunk, próbáltuk a saját játékunkat játszani, a labdát birtokolni és abból kezdeményezni. Ennek eredményeként egy meccs kivételével az összeset meg tudtuk nyerni, több esetben nagy különbséggel. Ha kellett, a szerencse is mellénk állt, korábban ezzel is hadilábon álltunk. Sok gólt lőttünk és keveset kaptunk, ami szintén pozitívum az előző idényekhez képest. Összességében elmondható, hogy megérdemelten telelünk az első helyen, de ahhoz, hogy ott maradjunk, ugyanúgy meg kell küzdeni majd, mint az ősszel. A csapatból külön nem emelnék ki senkit, hiszen együtt dolgozunk, együtt küzdünk a sikerekért.

Nem sokat kellett gondolkodnia, amikor a csapata erényeiről kérdeztük. – A csapat fő erénye az egység. Az, hogy pályán belül és kívül is nagyszerű társaság a mienk. Az idősebbek húzzák magukkal a fiatalabbakat edzésen és meccsen egyaránt. A fiatalok egyben hallgatnak is az idősebbekre. A felnőttbe innen bárki bekerülhet, ennek köszönhetően a mostani csapat egy stabil keretet adhat a közeljövőben a felnőtt keretnek. Másik kiemelhető tényező, hogy mindenki képes több pozícióban is játszani. Az edzőmeccseket erre is használtuk, így ha valaki kiesik, több ember is képes pótolni, mindegy, hogy azt hátul, középen vagy elől kell megoldani.

Természetesen féltávnál jár a bajnokság, ez az őszi elsőség csak egy részeredmény. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor még egy vezetőedző sem szól a csapata tagjainak, hogy készítsék otthon a vitrinben a helyet az éremnek, de egy ilyen szép első felvonás után nyilván csalódást jelentene, ha nem maradna a 2023/24-es idényről kézzelfogható tárgyi emlék.

– Célként a pozíció megtartását tűztük ki, de természetesen tudjuk, hogy ahhoz még rendkívül sok munka szükséges, de mindent megteszünk ezért. A fiatalok érzik a súlyát ennek, és eltökéltek a siker eléréséért. – jelentette ki Jagicza Tibor.

A házi góllövő lista:

13 gólos: Szőke Roland.

5 gólos: Mezőfi Márk, Váics Olivér.

3 gólos: Szabó Erik.

2 gólos: Almási Balázs, Bély Balázs, Kovács Bence, Kovács Kornél.

1 gólos: Horváth Patrik, Klein Tamás, Kozó Endre, Krausz Benedek.