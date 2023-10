Nagy hazai helyzettel indult a találkozó. Bal oldali szögletet követően Jánosi Roland pörgetett ballal egyből kapura, a rövid fölső sarok irányába, labda a felső lécen csattant. Nyolc percre rá ismét Jánosi villant meg, Gudmon II. Zoltán adott be jobbról az ötösre, Jánosi afféle Madjer-mozdulattal, a saját lába között, jobb sarokkal küldte a jobb alsó sarok irányába a labdát, Horváth Mihály védett. Adódtak kisebb helyzetek itt is, ott is, a 21. percben Szabadi Zalán szabadult el az őrzőitől, és lőtt balról, bő tíz méterről, mivel a helyzet így kívánta meg, csőrrel a jobb kapufa mellé. Az ellentámadás végén egy középre lőtt labdára Tapodi Zoltán érkezett, előrecsúszva küldte kapura a labdát, az a felső lécről pattant vissza a mezőnybe. A 26. percben Börönde Ferenc ívelte be jobbról lágyan, Szabó Gábor remek ütemben ugrott fel és fejelt az ötösről a hazai kapu jobb oldalába, 0–1. A hazaiak igyekeztek mielőbb egyenlíteni, ám az állás a félidő végéig már nem változott.

A kiegyenlített küzdelem jellemezte a második játékrészt is. Az 54. percben Tapodi küldött meg egy kemény lövést jobbal, a vendégek kapusa védett. Kilenc perc múlva a jól osztogató Lóczi Ferenc ezúttal a félidőben csereként bejött Szinkó Ferencet kereste és találta meg egy labdával, Szinkó levette, megfordult, majd lapos lövéssel tesztelte a Helvécia kapusát, ő ezúttal is átment a vizsgán. A 70. percben Csorba Sándor indult meg a saját térfeléről és iramodott el a hazai kapu irányába. Hárman is üldözték, lényegében utol is érték, Csorba Sándor így végül egy lapos lövést kísérelt meg, Gudmon l. hárítani tudott. Hét perc múlva azonban már tehetetlen volt a hazai hálóőr. Egy könnyelműen elvégzett hazai szabadrúgást követően Csorba Sándor szerezte meg a labdát, remek ütemben passzolt a 16-osra rajtoló Szalai Istvánhoz. Szalai csak a kapussal állt szemben, és higgadtan helyezett a kapu bal oldalába, 0–2. Ezt követően némileg csökkent a küzdelem heve, a 84. percben aztán cserélt a Helvécia, és beállt a 70. születésnapját a mérkőzés előtti napon töltő Csorba I. Zoltán. Fia, Csorba II. Zoltán ekkor már négy perce a játéktéren volt, szintén csereként jött be. Egy vendég beadást követően Török stukkolt, majd Csorba Sándor fejelt kapura, a második oldalon egy beívelést követően Szinkó próbálkozott fejjel, a helvéciai kapu azonban ezen a találkozón érintetlen maradt. A végig kiegyenlített és küzdelmes mérkőzést megérdemelten nyerte meg a Helvécia. Érdekesség, hogy két apa-fia páros is pályára lépett a sárga mezes vendégeknél, idősebb és ifjabb Csorba Zoltán az utolsó hat percet együtt játszhatták le, Török Máté ugyanakkor nem sokkal azelőtt jött le csereként, hogy az édesapja, Török Tamás beállt.

Papp Zoltán, az Ágasegyháza szakvezetője: – Mi tagadás, gödörbe kerültünk. Csapatként örülünk a sikernek, csapatként búslakodunk a vereség miatt. Elkeseredve nem vagyunk. Nagy probléma nincs. Élvezni szeretnénk a focit. Van olyan, hgoy nem jön össze, hiába küszködünk, nincs eredménye, ez történt ma. Nincs semmi tragédia, majd a jövő héten próbálunk javítani. Nincs tragikus hangulat, ugyanúgy elfogyasztjuk közösen a tervezett vacsorát és megisszuk a néhány sört, ahogy máskor, mert errúl szól az amatőr foci.

Timár Zoltán, a Helvécia szakvezetője: – Az első félidő kiegyenlített volt, bár akkor inkább a hazaiaknál volt a labda. A hazaiak rúgtak két kapufát, mi viszont rúgtunk két gólt. Volt még egy-két nagy ziccerünk, de ott nem voltunk elég határozottak. Örülünk ennek a győzelemnek. Az utolsó három meccsel sikerült javítanunk. Az első három mérkőzésen kikaptunk és sok gólt kaptunk, a második három mérkőzésen pedig sok gólt rúgtunk, és kilenc pontot szereztünk. Az, hogy Csorba Zoltán hetvenévesen is beállt csereként a hajrában, meglehet, hogy egyedülálló Magyarországon.

Ágasegyháza SE–Helvéciai SE 0–2 (0–1)

Ágasegyháza, 160 néző, vezette: Szabó István (Farkas László, Rosta Kevin)

Ágasegyháza: Papp (Gudmon I.) – Váczi (Csordás 77.), Lévai, Kovács Zs., Gudmon II. (Szinkó 46.), Masir (Somogyi 82.), Tapodi (Czagány 77.), Horváth V., Bálint (Magyar 56.), Jánosi (Sárosi 81.), Lóczi.

Helvécia: Horváth M. – Szabó G. (Csorba S. 62.), Palásti, Kalló, Szöllősi (Komáromi 73.), Ódor (Csorba II. Zoltán), Török M. (Molnár Cs. 78.), Dobosi, Börönde (Csorba I. Zoltán 84.), Szabadi (Török T. 81.), Molnár G. (Szalai 46.)

Gól: Szabó G. a 27., Szalai a 78. percben.