Bicskeiné Csányi Mária a Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesület erdélyi kirándulásán szeretett bele az íjászatba. Legnagyobb meglepetésére a családok számára megrendezett versenyen a második helyet hódította el.

– Ügyességem látva, Dinnyés Gyula az egyesület vezetője javasolta számomra, hogy próbálkozzak meg komolyabban az íjászattal. Nem sokkal később már állandó résztevője voltam az edzéseknek. A rendszeres gyakorlás meghozta eredményét, egy évre rá már elindultam életem első versenyén. Pontszámaim alapján jogot nyertem, hogy országos versenyen is megmérethessem magam – idézte fel a kezdeteket a félegyházi íjász.

Bicskeiné Csányi Mária történelmi íj kategóriában versenyez, eredményei évről évre folyamatosan javulnak. – Tavaly a terem Országos Bajnokságon második helyet értem el, szabadtéri versenyeken a negyedik helyezés volt az eddigi legjobb. A jövő évben már szeretnék dobogóra állni, de nem a 65 pluszos, amibe tartozom, hanem az 55-64 éves korosztályban. A tiszteletre méltó plusz kategória nem jelent kihívást nekem – fogalmazott Bicskeiné Csányi Mária.

A félegyházi íjász az egyesület legszorgalmasabb tagjának számít, emellett a szervezőmunkából is kiveszi részét.

– Az eredményesség záloga a folyamatos gyakorlás. Versenyek előtt a heti edzések mellett otthon is elő kell venni az íjat, szinten tartani és erősíteni a meglévő tudást. Tanulni való mindig akad, nekem például a 3D-s lövészetben kell még sokat fejlődnöm. Célom, hogy elhódítsam az országos bajnoki címet. Számomra nem is annyira a sport, a sikerek, hanem az egymáshoz való viszony, közösséghez tartozás érzése, a legfontosabb. Bárhová megyünk az országban, olyan mintha hazaérkeznénk. Azért íjászkodom most is, mert örömet szerez, kikapcsolódok. Nagy köszönet illeti a családom, akik hétvégén nélkülözni kénytelenek az íjászversenyek miatt – tette hozzá Bicskeiné Csányi Mária.