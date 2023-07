A torna szomorú, de nemes apropóját egy jótékonysági gyűjtés adta, a Bács-Kiskun vármegyei III. osztályban szereplő Balotaszállás egy súlyos beteg fiatal embernek, Bálint Mihály Martinnak és családjának szeretett volna segíteni azzal, hogy jótékonysági gyűjtést szervez. A tornához kapcsolódott egy licit is, melyhez nem kisebb név csatlakozott, mint a magyar válogatott gólvágója, a Pakson gólkirályi címet is szerző Ádám Martin, aki egy nemzeti csapatban viselt mezét ajánlotta fel dedikált formában. A licit július 14-ig, a tornát megelőző napig tartott. Nyugodtan kijelenthető, nagy sikere volt a kezdeményezésnek, mindenki megmozdult a jó ügy érdekében, hiszen nagyjából 1.5 millió forint gyűlt össze a rendezvényen a licittel együtt.

A 21 éves Bálint Mihály Martinnál márciusban diagnosztizáltak súlyos, daganatos betegséget, ezt követően aztán baráti kapcsolatokon keresztül kérték fel Ádám Martint a licit támogatására, amit a támadó a balotaszállásiak elmondása szerint azonnal meg is tett. A jótékonysági akciók ezzel nem értek véget, augusztus 4-én egy színdarabot is bemutatnak, ahol ugyancsak lehet adakozni, az 1447 lelket számláló település tehát minden követ megmozgat, hogy segíteni tudjon.

A hétvégi torna természetesen jó célt szolgált, de ez nem jelentette azt, hogy a csapatok ne akartak volna nyerni, így kitűnő színvonalú, izgalmas találkozókat vívtak a kupáért. A nagy meleg sem szegte kedvét senkinek, a csoportokból aztán a Temes FC, a Kiss Testvérek, a Medosz Büfé és a Névnélküli csapat jutott be. Kemény csata zajlott a döntőbe jutásért, ez végül a Medosz Büfének és a Temes FC-nek sikerült.

A bronzmérkőzésen vezetést szerzett a Névnélküli ám gyorsan visszajöttek „Testvérek” a meccsbe, majd végül 3–1-re meg is nyerték a találkozót. A döntő aztán nagyon szoros csatát hozott, gól nélkül, így a büntetőknek kellett döntenie. Ebben a Medosz Büfé bizonyult jobbnak, így megnyerték a jótékonysági tornát.

A torna végeredménye: 1. Medosz Büfé, 2. Temes FC, 3. Kiss Testvérek, 4. Névnélküli 5. Football Fanatick, 6. Öregfiúk, 7. Kertvárosi Hús ABC, 8. Inazuma Eleven, 9. MásnaposOK, 10. Kiskunhalasi FC.

Egyéni díjakat is kiosztottak a játéknap végén, a legjobb játékos Kiss Benedek (Kiss Testvérek), a legjobb kapus Elekes Tibor (Temes FC), a torna gólkirálya nyolc Hauk Martin (Medosz Büfé) lett. A szervezők érhetően boldogok voltak, hogy sikerült tenniük a jó ügy érdekében, emellett egy színvonalas tornát is megszervezni a csapatoknak, melyek jó meccseket játszhattak ezáltal.

– Sokan tettek azért, hogy ez a torna minden szempontból sikeres legyen, itt kell megemlítenem, Balázs-Piri Lászlóné és Haskóné Novák Zsuzsanna nevét a szurkolók közül, valamint a Balotaszállás FC elnökének, Szarvas Ervinnek a nevét. Nélkülük ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg ebben a formában, ahogy csapattársam, Petrezselyem János segítsége nélkül sem – mondta a szervezők részéről Földes Péter, aki egyébként a Balotaszállás játékosa is egyben. – Mindannyian sokat dolgoztunk azért, hogy jól sikerüljön minden, természetesen mi is hibázhattunk, de azt gondolom, hogy összességében egy kitűnő rendezvényen vagyunk túl. Az előző évben megrendezett tornához képest léptünk előre, több volt a jó csapat. Szerencsés helyzetben vagyok, ugyanis magam is tagja vagyok a győztes csapatnak. Egy nagyon jó baráti társaságra épülő, fiatal gárda. Természetesen a játék és a jótékonykodás volt az első számú szempont, de mivel a játékosok közül mindenkit a győzelem motivál, ezért egyértelmű volt, hogy a dobogó tetején szeretnénk végezni. A visszajelzések alapján a többi csapat is jól érezte magát, ami külön öröm számunkra – tette hozzá Földes Péter az esemény kapcsán.