Ez egyben azt jelenti, hogy amennyiben a lila-fehérek a bajnokság hátralévő három fordulójában kiharcolják azt, hogy dobogós helyen végezzenek, úgy nincs akadálya annak sem, hogy az Európa-konferencialiga selejtezőiben részt vegyenek.

– Ahogy azt a bizottság első döntése után jeleztük már szurkolóink felé, formai hiánypótlásokat kellett tennünk a licenc megszerzéséhez, melyeket gyakorlatilag a határozat kézhezvétele után azonnal el is kezdtünk és nagyon gyorsan meg is tettünk. Nagy lehetőség és hatalmas siker kapujában állunk, így nemzetközi licenckérelmet is beadtunk ennek szellemében. Rengeteg munkát igényelt ez minden kollégám részéről, akiknek ezúton is köszönöm, hogy egy újabb szintet tudtunk megugrani, így adminisztratív akadálya nem lesz annak, hogy akár további magasságokba jusson el csapatunk – mondta dr. Filus Andor, a Kecskeméti TE ügyvezetője a határozat érkezését követően.

A Kecskemét mellett további két NB I-es klub, az Újpest is a Kisvárda is második körben felelt meg a kritériumoknak, így mind a 12 NB I-es együttes rendelkezik licenccel, ahogy az NB II feljutó helyein álló Diósgyőri VTK és MTK Budapest is. A DVTK már bajnok, az MTK pedig szinte biztosan második lesz már, az viszont még kérdés, hogy a nagy eséllyel búcsúzó Vasas mellett ki lesz a másik kieső. A másodosztály kapcsán hozzá kell tenni, hogy a Tiszakécskei LC szintén sikerrel felelt meg a másodosztályú követelményeknek.