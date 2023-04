A KTE eddig is rengeteg debütálót adott az idei NB I-es idénynek, hiszen Bodor Zoltán már a 15. játékos, aki a 2022/2023-as kiírásban mutatkozott be. A 2003-as születésű játékos ráadásul azon kevesek egyike, aki már az NB III.-ban is a felnőtt keret tagja lehetett, ám pont a feljutás után egy súlyos térdsérülés miatt a teljes szezont ki kellett gyakorlatilag hagynia az NB II.-ben.

– Leírhatatlan érzés természetesen az, hogy debütálhattam az NB I.-ben. Egy ideje azért mondogatták már, hogy meg fogom kapni én is a lehetőséget, csak legyek türelmes és dolgozzak kitartóan. Most jött el a pillanat, egy győztes meccsen, ami külön öröm számomra. Öt percet kaptam, de ezalatt próbáltam mindent megtenni, amit csak tudtam – tekintett vissza Bodor Zoltán. – Már az NB III.-ban is itt volam, akkor nem gondoltam volna, hogy az NB I.-ben is pályára léphetek két év múlva. Szegeden is elöltöttem egy nagyon hasznos félévet, majd az NB II.-es szezon előtt nagyon jól sikerült a nyári felkészülésem, szerintem be tudtam bizonyítani, hogy itt a helyem. Sajnos a legrosszabbkor jött a sérülésem, amit sok munkával mára magam mögött tudtam szerencsére hagyni. A folytatásban szeretném még gyarapítani a játékperceimet idén – tette hozzá Bodor, aki ezt legközelebb szombaton a ZTE ellen teheti meg újra hazai pályán.