A Mizse KC tavaly hatalmas dominanciával és fölénnyel nyert meg az NB II.-es bajnokságot, s bár a feljutást végül nem vállalta Avar György csapata, ebben az idényben sem tért le a sikeresség útjáról. A Lajosmizse ezúttal a Dabas U23-as együttesét verte meg otthon 36–32-re, s mivel a második Csepel ismét kikapott, előnye már 11 pontos a tabellán. A bajnokságból még hat forduló maradt hátra, és ha hétvégén a Csepel és a Dunaharaszti is botlik, miközben a Mizse KC nyer, akkor máris eldőlt a bajnoki arany sorsa.

A szintén a déli csoportban szereplő Kiskunmajsa ezúttal 25–25-ös döntetlent játszott hazai környezetben a Kistext ellen, míg a Kecskeméti TE U23 35–24-re maradt alul a Budai Farkasok vendégeként. Előbbi együttes a nyolcadik, utóbbi a tizenegyedik a tabellán.

A nyugati csoportban hamisítatlan vármegyei rangadóra került sor, hiszen a Kiskőrösi KSK a Kalocsai KC-t fogadta.

A tabellán elfoglalt helyezés ilyen derbiken nem sokat szokott számítani, ennek megfelelően alakult ez a meccs is. Az esélyesebb Kalocsa ugyan már a szünetben is vezetett 11–14-re, de a második félidőben többször is felzárkózott egy gólra a Kiskőrös. Az egyenlítés viszont nem jött össze a hazaiaknak, így végül 26–28-ra nyert a Kalocsa, mely továbbra is hetedik, míg a Kiskőrös sereghajtó.

A női bajnokság dél-keleti csoportjában a tavasszal visszafogottabban szereplő Bácsalmás kifejezetten jó napot fogott ki a K. Szeged SE otthonában, ami 18–30-as sikert ért a PVSE-nek. A bácsalmásiak ezzel továbbra is a negyedik helyet tartják. A Mizse KC igen hullámzóan teljesít ebben az évben, de most a hullám tetejére kerültek az Orosháza elleni hazai találkozón, melyet végül 37–25-re nyertek meg. A Lajosmizse ezzel a hatodik a tabellán.

A vármegyei élvonalban ezúttal nem rendeztek fordulót, az alsóház és a felsőház küzdelmei a nőknél és a férfiaknál is csak hétvégén kezdődnek csak el.