– Mielőtt elmentünk szabadságra az utolsó bajnoki mérkőzés előtti héten ugyan úgy volt egy ilyen felmérés, ahol megnéztük, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, nyilatkozta Krausz László vezetőedző. – A szünetre is kaptak feladatot, és most ellenőriztük azt, hogy valóban elvégezték-e a játékosok a munkát. Örömmel láttam, hogy nagyszerű állapotban vannak fizikálisan. Ez az állóképesség felmérése volt, amiben van egy kis mentális rész és akaraterő is, mert addig kell futni, míg bírják a játékosok. 2400 méter az a szint, ami jónak mondható, ennél többet, 2720 métert teljesített majd nem mindenki, és ez nagyon jó. Lovas Zsombor nem tudott részt venni a munkában, mert neki fáradásos csonttörése volt. Horváth Zoli otthon elvégezte a munkát fizikoterepeutákkal dolgozott, most a szabadban futott. Úgy gondlom, hogy vele nem lesz probléma. Csáki Robi sajnos betegséggel küzd. A további menetrend úgy alakul, hogy csütörtökön és pénteken két edzést tartunk, szombaton egyet, vasárnap pihenő lesz, hétfőn ismét kettő, kedden pedig egy lesz, szerdán pedig indulunk Törökországba edzőtáborba. Ott négy edzőmérkőzést terveztünk, amikor is két naponta lesznek a felkészülési találkozók. Két szerződést már aláírtunk, egy szerb és egy macedón első osztályú csapattal, de a másik két mérkőzést is első osztályú csapatokkal tervezzük. Ez lesz a főpróba, mert amikor hazajövünk, utána már január 29-én kezdődik a bajnokság. A Kozármislennyel hazai pályán fogunk találkozni.

Az a célom, hogy a keret összes játékosát még jobban megismerjem, mert az alatt a néhány mérkőzés alatt, amivel velem együtt zárta a csapat az őszi szezont, nem volt arra idő, hogy kísérletezgessek, mert pontokat kellett szereznünk.

Krausz László elmondta még, hogy terveik között szerepel egy-két játékos szerződtetése, de nagy változtatást nem terveztek a keretben. A bajnokság végén pedig szeretnének az első tíz csapat között szerepelni. A vezetőedző szerint ezt meg tudják valósítani. Ettől függetlenül minden bizonnyal lesznek olyan találkozók is, ahol nem úgy alakulnak a dolgok, mint ahogyan szeretnék, és hátrébb szorulnak a tabellán. Éppen ezért kellenek majd olyan momentumok is, amikor a kerettel rá tudnak gyorsítani, hogy az átmeneteket meg tudják oldani.

A stáb tagjai között feltűnt egy új arc, mégpedig Dobi Róberté, aki Kitl József helyére érkezett, a pályaedzői feladatokat fogja ellátni, és akinek tiszakécskei kötődése is van, mert korábban, mikor a másodosztályban játszott a Tiszakécske és a harmadik helyet szerezték meg, a város színeiben rúgta a labdát. – Tiszakécskéről a Videotonba mentem, de azóta is figyelemmel kísértem a csapat teljesítményét, mondta Dobi Róbert. – Nyilas Elekkel és Kertes Istvánnal együtt dolgoztam Szegeden a Grosics Akadémián. Krausz László kérése volt az, hogy csatlakozzam a stábhoz, akivel már szintén dolgoztam, Maczkó Gáborral pedig együtt fociztam. Mivel Kerti István is gyulai, és én is az vagyok, így ez megkönnyíti majd a helyzetemet. Az elmúlt időszakban sportvezetőként dolgoztam Gyulán, a város labdarúgását próbáltuk, ha nem is régi színvonalára hozni, de kiszámítható környezetet teremteni a labdarúgóknak. Ezt a munkámat nem adtam fel, de úgy gondolom, hogy az itteni és az ottani munkám összeegyeztethető, tette hozzá Dobi Róbert.