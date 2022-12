Csütörtök este a két Bács-Kiskun megyei alakulat csap össze a férfi futsal NB III.-ban, a tíz ponttal a második helyen álló Dirner-Siland Futsal Club a hat ponttal a jelen pillanatban a negyedik NNC Frogs Lajosmizse FC csapatát fogadja. A mérkőzés helyszínét illetően a korábbi hetekben voltak változások, most már biztos, hgoy a GAMF-on, a Tőrös Olga sportcsarnokban vívják meg a találkozót, ahova azonban nézőket nem engedhetnek be. Kár érte, hiszen a két csapatnak az őszi első derbije, a november 3-án megvívott mérkőzése is jó meccset és nagy csatát hozott, akkor a Dirner-Siland 5–4 arányban győzni tudott Lajosmizsén.

A mérkőzés 20 órakor kezdődik.