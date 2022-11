Jó hangulatban készülhet mindkét együttes a szombati meccsre, hiszen nem sikerült rosszul ez a fél szezon egyik gárdának sem. Azért is különösen megsüvegelendő teljesítmény ez, mert a Kecskeméten kívül csak egy fiatalabb átlagéletkorral rendelkező csapat van az NB I-ben, az pedig a Zalaegerszeg. A ZTE ugyan eltiltás miatt elveszítette edzőjét, Ricardo Monizt, ugyanakkor előbb az Újpestet otthon (1–0), majd a Kisvárdát idegenben (3–0) verte meg. Nem csoda, hogy a nagyon sűrű mezőnyben pillanatok alatt feljött az ötödik helyre a mostani vendéglátó, mely ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszott a mezőnynél.

A Kecskemét továbbra is tartja dobogós helyezését újoncként, és ha nem kap ki az utolsó idei fordulóban, akkor mindenképpen meg is tudja majd tartani azt. A KTE sincs rossz passzban, hiszen az egész ősz folyamán csak két mérkőzést veszített el, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy mindkettőt idegenben, így nagyon oda kell figyelnie a vendégeknek a szezonzárón. Hazai pályán 3–1-re nyert korábban a Kecskemét, erre a meccsre szívesen emlékeznek vissza most is a vendégek.

– Rögtön azt emelném ki, hogy a Zalaegerszeg egy nagyon jó erőkből álló csapat, jó focit is játszanak – mondta az ellenfélről a KTE saját nevelésű védője, Szalai Gábor. – Hazai pályán kifejezetten nehéz ellenük pontot szerezni. A legutóbbi meccsünkön jobban kezdtek, de volt egy fordulópont, aminek én is főszereplője voltam. Fejeltem egy gólt, amit végül visszafújtak, de ezzel akkor jobban jártunk, hiszen büntető és piros lap követte. Most is arra számítok, hogy az akaratukat megpróbálják ránk erőltetni, de ha ezt tudjuk kezelni, illetve mi tudjuk kézbe venni az irányítást, akkor jó esélyünk lehet ponttal, pontokkal hazatérni.