Az őszi idény zárása kifejezés a megyei másodosztályban a 2022/23-as bajnokságban tulajdonképpen valóban konkrétan az évszakhoz köthető és kötendő, hiszen mivel a bajnokság az idén háromfordulós, a november 26-27-i záróforduló voltaképpen a második kör közepét jelenti. Az Északi csoportban a teljes zárófordulót szombaton lejátszották. A Déli csoport szombati mérkőzése, a Kelebia–Nemesnádudvar mérkőzés elmaradt, a három pontot 3–0-ás gólkülönbséggel a Nemesnádudvar kapta meg.

A Borota biztosan nyerte az Érsekcsanád elleni hazai meccsét – Usumovic szerezte a hazaiak első gólját az első játékrészben, Nikutovic pedig még kétszer beköszönt a második negyvenöt percben –, így megtartotta a négypontos előnyét a tabella élén.

A második Foktő folytatta a meggyőző őszi menetelését, a Foktő-Kiskunhalas mérkőzés végeredménye már az első játékrészben kialakult. A foktői fiatalok kétgólos előnyre tettek szert Csesznók Ármin két góljával. Gyenizse Tamás révén szépítettek a kiskunhalasiak, majd miután Csorba kiállítása miatt a Halas megfogyatkozott, Markó Renátó az első félidő utolsó percében beállította a 3–1-es végeredményt.

Mélykúton háromgólos előnyre tett szert az első játékrészben a Dusnok, Bárdos kétszer, Pécsy egyszer talált be a hazai kapuba. A második játékrészben a hazaiak föltámadtak, föl is jöttek Hauk és Geleta góljaival 2–3-ra, a végeredményt azonban a góllövőlistát vezető Bolvári Zoltán állította be.

Eredmények, megye II., Déli csoport:

Kelebia–Nemesnádudvar 0–3

Főnix SE Foktő–Kiskunhalasi FC 3–1 (3–1)

Gól: Csesznók Á. a 20., 28., Markó a 45. illetve Gyenizse a 31. percben.

Kiállítva: Csorba (KFC) a 33. percben.

Borotai SE–Érsekcsanádi KSKE 3–0 (1–0)

Gól: Usumovic a 26., Nikutovic az 57., 77. percben.

Mélykúti SE–Dusnok KSE 2–4 (0–3)

Gól: Hauk a 49., Geleta a 77., illetve Bárdos a 7., a 45., Pécsy a 43., Bolvári Z. az 50. percben.

Megye II., Déli csoport

1. BOROTA 12 10 1 1 39–8 31

2. FOKTŐ 13 8 3 2 43–22 27

3. NEMESNÁDUDVAR 13 8 0 5 40–27 24

4. DUSNOK 12 7 3 2 39–26 24

5. MÉLYKÚT 13 6 2 5 29–21 20

6. SÜKÖSD 12 4 1 7 16–23 13

7. KISKUNHALAS 12 3 2 7 18–33 11

8. ÉRSEKCSANÁD 13 2 1 10 24–45 7

9. KELEBIA 12 1 1 10 15–58 4