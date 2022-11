Az időjárást sajnos nem tudták befolyásolni a szervezők, így végig szakadó esőben zajlott a pályaavató ünnepség. Kellemes meglepetés volt, hogy a cudar idő ellenére is igen szép számú közönség gyűlt össze Akasztón, nagyjából 200 néző volt kíváncsi a találkozóra. Az akasztói klubvezetés a lehető legerősebb és nevesebb klubot hívta el megyei szinten, hiszen az NB I-ben második helyen telelő Kecskeméti TE volt a vendége, nem először, hiszen a műfüves pályán már korábban is játszott edzőmeccset a két csapat.

A meghívás nem a véletlen műve, hiszen Endrődi Ferenc, az akasztói klub elnöke hosszú évek óta támogatja a lila-fehéreket szurkolóként és szponzorként is, a zalaegerszegi szezonzáró meccsre is elkísérte még hétvégén az együttest. Akasztó szülöttjeként azonban természetesen fontosnak tartja, hogy a helyi labdarúgó élet is méltó körülmények között fejlődhessen.

– Miénk volt a legrosszabb pálya a megyei élvonalban, kaptunk is érte hideget-meleget, de azonnal kihasználtuk a lehetőséget, hogy ezen változtassunk – tekintett vissza Endrődi Ferenc, az Akasztó FC elnöke. – Ehhez kellett az MLSZ és a TAO-program nyújtotta támogatási forma. Nagyon szép munkát végezve, végül négy év alatt megvalósult először a műfüves pálya megépítése, majd a füves pálya felújítása, amit aztán két évig neveltünk, hogy most felavathassuk.

A mérkőzés szalagvágással kezdődött, Endrődi Ferenc mellett Losonczy László, az MLSZ BKMI igazgatója, valamint Suhajda Antal, Akasztó polgármestere adta át hivatalosan az élőfüves pályát. A Kecskeméti TE azzal tisztelte meg a helyi klubot, illetve a kilátogató nézőket, hogy a lehető legerősebb összetételében lépett pályára, csupán kényszerű okok miatt hiányzott néhány játékos, mint például az U21-es válogatottal Törökországban edzőtáborozó Katona Bálint. A mérkőzés ennek megfelelően igazolta a papírformát, a kecskemétiek 10–0-ra tudtak nyerni, az Antal Péter, Bornemissza Norbert, Garai Péter triónak nem is kellett közbeavatkoznia a rendkívül sportszerű meccse, de ezen a napon nem az eredményen volt a hangsúly, hanem az avatáson és a jó hangulaton, hiszen a lefújás után az Akasztói Halászcsárdában látták vendégül a csapatokat. Itt Endrődi Ferenc mindenkinek megköszönte azt, aki valamivel is hozzájárult a projekt megvalósulásához, és természetesen éhen sem maradt senki a finom fogások elfogyasztása után.

– Már 40 évvel ezelőtt gyeptégláztunk le egy pályát, pont azt, amit most feltúrtunk és új élőfüvest hoztunk létre a helyén. Ez a 40 év csodálatos élmények sora, hiszen léteztünk mi itt már a Stadler FC árnyékában is, akkor is volt helyben foci Akasztón. Megyei kupát nyertünk, végeztünk a harmadik helyen a megyei bajnokságban, a foci élt, de az idő megette a régi pályát. Ez nekünk a jövőt is jelenti a jelen mellett, hogy a mérkőzések és az edzések is jó körülmények között bonyolíthatóak le. Az épületek felújítás még folyamatban van, azt is szeretnénk megvalósítani, hogy aztán átadhassuk a jövő generációinak. Akasztó 3500 lakosú település, itt kell, hogy legyen közösségépítés, ennek egyik legjobb módja egy ilyen községben a foci – zárta gondolatait Endrődi Ferenc.

Az eseményen a Kecskeméti TE részéről dr. Filus Andor ügyvezető hozzátette, büszkék arra, hogy velük avatták a pályát, és hogy nem először lehetnek vendégek Akasztón.