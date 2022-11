Nem kis feladat vár a Tiszakécskei LC-re vasárnap. A nagy múlttal rendelkező MTK fogadja a sárga-­kékeket, akik az előző bajnokságban az első osztályban játszottak, és azt szeretnék, hogy a mostani bajnokság végén olyan pozícióba kerüljenek, ami a feljutást jelenti számukra az NB I.-be. Az eddigi szereplésük nem azt mutatta, hogy jó úton járnak, mert a lejátszott tizennégy mérkőzésükből hetet megnyertek, három alkalommal döntetlent játszottak, négyet pedig elveszítettek. Talán éppen ezért megváltak Bognár György vezetőedzőtől, és a 14. fordulótól már Horváth Dávid irányítja a csapatot.

Hasonló cipőben jár a Tisza­kécske is, már ami az edzőváltást illeti, mert a vendégek is szerződést bontottak Visinka Edével, és Klausz Lászlót nevezték ki vezetőedzőnek. A trénert nem kell különösebben bemutatni a labdarúgást szeretőknek, mert huszonhét alkalommal szerepelt korábban a magyar válogatottban. Edzőként utoljára a Győri ETO-nál dolgozott, ahonnan idén júniusban távozott. Az már az eddigi gyakorlások alkalmával is látszik, hogy más stílust képvisel, mint Visinka Ede, és úgy tűnik, hogy erőteljesebb játékot kér a labdarúgóitól.

– Nagyon gyorsan történt az egész szituáció, hogy Tisza­kécskére kerültem – mondta a frissen kinevezett tréner. – Amikor Nyilas Elek sportigazgató felhívott, átnéztem a játékoskeretet.

Az első benyomásom az volt, hogy remek játékosok vannak itt, éppen ezért a tabellán előre kell nézni. A csapat játékát megpróbáljuk úgy átalakítani, hogy stabil védekezésből eredményesek tudjunk lenni.

Nagyon fontos egy hónap van még hátra az őszi fordulóból, mert hat mérkőzést kell még lejátszani.

Ha részletesebben belemegyünk ebbe, akkor egy hét alatt három találkozó vár ránk, utána kis szünet, majd a következő három mérkőzést kell lejátszani. Egy új edzőnél minden játékos megpróbál valamilyen pluszt hozzátenni a játékához. Ez itt is így van. Nagyon kellemes meglepetés ért, mert az edzéseken mindenki jól dolgozik, az erőnléttel nincs probléma, az elődöm, Visinka Ede jó munkát végzett.

Klausz László úgy érzi, a játékoskeret adott ahhoz, hogy az elkövetkezendő hat mérkőzésből jól jöjjenek ki.

Mivel az MTK-nál is edzőváltás történt, így a fővárosi csapatnál nagyobb hangsúlyt helyeznek az eredményességre, valamint a stílus kialakítására.

Ennek megfelelően készülnek ellenük és próbálják kihasználni az adódó lehetőségeket, hogy győztesen jöjjenek le a pályáról. Nemcsak az MTK ellen, hanem az összes, még hátralévő őszi fordulóban a három pont begyűjtését tervezik.

– Az MTK elleni kezdőcsapat már természetesen megvan a fejemben, de több dologban gondolkodom. Mivel rövid ideje vagyok még itt, szép lassan kirajzolódik majd az, hogyan fogunk játszani az MTK ellen – tette hozzá Klausz László.

A találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.