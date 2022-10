Óriási párharcot vívott a Körmend és a KTE a tavasz záró fáziságban, a bajnoki rájátszás elődöntőjében. Akkor a vasi alakulat az utolsó mérkőzés utolsó pillanataiban búcsúztatta a kecskemétieket, majd a Falco ellen ezüstérmet szereztek a döntőben. Az idei szezonban eddig négy tétmeccset vívtak, és eddig csak egyet tudtak megnyerni. A Bajnokok Ligájának selejtezőjében a szlovák Levice már korán búcsúztatta őket, így a Europe Cupban maradtak érdekeltek. A bajnokságot is vereséggel kezdték az OSE ellen idegenben, utána viszont nagy csatában a ZTE-t gyűrték le Körmenden. Szerdán Finnországban léptek pályára – ezért is kellett a korábban szombatra kiírt meccset vasárnapra helyezni –, és ott sem bírtak a Kauhajokival.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét viszont repülőrajtot vett a Tippmix NBI. A-csoportjában, és a Nyíregyháza, Szeged, Debrecen triót megverve vezetik a pontvadászatot három forduló után.

– Természetesen örülünk annak, hogy sikerült három kiváló győzelemmel indítani a szezont, ám máris itt van előttünk a következő kihívás, úgyhogy nem a babérjainkon üldögélünk, hanem minden idegszálunkkal már arra koncentrálunk - hívta fel a figyelmet Forray Gábor vezetőedző. – A Körmend ellen tavaly már bőséges tapasztalatot szereztünk, és tudjuk, hogy milyen nehéz ellenük játszani, noha megmutattuk az elődöntőben is, hogy egylabdás meccsre tudjuk kényszeríteni őket. Idén is erős kerettel bírnak: atletikus és gyors amerikai légiósaik vannak, valamint Cakarun, aki Szolnokról igazolt oda, szintén minőségi kosárlabdázó. Az edző valamint a magyarok zömében maradtak, és még a fiatalszabály szerint bevethető Omenaka is ott van erősítésként. Hosszú, mély keretük van tehát. A filozófia ugyanaz, mint az előző évben. Gyors kosárlabdát játszanak, veszélyes a tranzíciós játékuk. Minél több felállt védelem elleni szituációra kell őket kényszerítenünk, akkor lehet esélyünk ellenük. Védekezésen a faulthatár felett vannak, agresszívak, erre mindenképp készülnünk kell még. A korábbi évek tapasztalata, és a hazai pálya mellettük szól, de minden sorozat egyszer véget ér. Bízom benne, hogy ez most vasárnap történik meg, és bravúrgyőzelmet tudunk elkönyvelni. Tisztességesen felkészültünk belőlük, és minden erőnkkel azon leszünk, hogy bezsebeljük a negyedik sikert zsinórban – mutatott rá a tréner.

A mérkőzés vasárnap este 18 órakor kezdődik.