Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – A bemelegítést nem szoktam nézni. Most sem tettem, de azt a visszajelzést kaptam a kollégáimtól, hogy élesek vagyunk, viszont az első 20-25 percben nem ezt láttam. Tanácstalanul kezdtünk, nagy területeket adtunk a Kisvárdának, amely van annyira jó csapat, hogy ezt ki is használta. Az első gólt technikai hiba után kaptuk, kapusunk eddig kiváló teljesítményt nyújtott, ez benne van a játékban. Örülök, hogy jól reagáltunk erre, és még a szünet előtt egyenlíteni tudtunk. A félidőben megbeszéltük, hogy több párharcot kell nyernünk, főleg a széleken kell jobban bontanunk és fentebb kell játszanunk. Ezt megvalósítottuk a folytatásban. Nem örülök a három bekapott gólnak, de annak már igen, hogy mindig felálltunk. Hihetetlen mentális erőről adtunk megint tanúbizonyságot. 11 forduló után 20 ponttal állunk, és a Fradi, Újpest, Kisvárda meccsekből 7 ponttal jöttünk ki. Azt gondolom ez nagyszerű teljesítmény. Kiváló a kémia a csapat, az edző és a közönség között, a szurkolóinkra a mai napon is szükségünk volt és köszönjük nekik a támogatást!

Török László, a Kisvárda vezetőedzője: – Mind a két csapat megmutatta, hogy mi az erőssége. A Kecskemét végig azzal a harcossággal játszott, amely eddig az egész szezonban jellemezte. Ami minket illet, voltak biztató jelek az átmeneteinkben, a támadójátékunkban. Ha az utolsó passzainknál koncentráltabbak vagyunk, akkor jobb eredményt is elérhettünk volna. Mind a két félnek voltak gyengébb periódusai a találkozón, szerencsére pont egy rosszabb széria után tudtuk meglőni a harmadik gólunkat, ám ez sem volt elég. Gratulálni kell a Kecskemétnek, hiszen háromszor is egyenlíteni tudott, viszont nagyon fájó, hogy hiába vezettünk háromszor is, nem tudjuk hazavinni a három pontot.

Kecskeméti TE – Kisvárda Master Good 3–3 (1–1)

Kecskemét, 2108 néző, Vezette: Káprály Mihály (Horváth Zoltán, Medovarszki János)

KTE: Varga B. – Nagy K. (Sági 84.), Szabó A., Belényesi, Szalai G., Zeke – Vágó, Szuhodovszki (Djuranovics 84.), Katona B. – Banó-Szabó (Rijáskó 94.), Tóth B. (Szabó L. 66.). Vezetőedző: Szabó István

Kisvárda: Hindrich – Hej, Kovacic, Kravcsenko, Matheus – Asani (Vida 71.), Melnyik (Ötvös 71.), Karabelyov (Vranjanin 91.), Makowski – Mesanovic (Ilievszki 91.), Camaj (Navrátil 77.). Vezetőedző: Török László

Gólszerző: Nagy K. (37. – büntetőből), Katona B. (57.), Djuranovics (87.) ill. Varga B. (17. – öngól), Camaj (52.), Ötvös (81.)

Sárga lapok: Zeke (22.)

A Kecskemét 11 forduló után 20 ponttal továbbra is a tabella második helyén áll. A KTE legközelebb október 18-án a Győri ETO otthonában lép pályára 17 órától a Magyar Kupában.