A kecskeméti együttes jó formában, ehhez mérten jó hangulatban is várhatja az összecsapást, hiszen zsinórban két siker után fordulnak majd rá erre a mérkőzésre. Bár a hírös városiak az első körben nagyon szoros találkozót buktak el otthon az Ózd ellen (30–31), már a múlt hétvégén sikerült kiköszörülniük a csorbát. Salgótarjánban végig magabiztosnak látszott a KTE, és uralva a hajrá eseményeit, végül 33–30-ra nyertek is a vendégek.

A jó formát sikerült átmenteni a hétközi kupameccsre, igaz, Kalocsán illet nyernie a vendégeknek egy NB II.-es klub otthonában. Tóth Norbert ezen a találkozón bátran bedobta a fiatalokat is, akik nem vallottak szégyent. A Kecskemét érvényesítette is a papírformát, s végül 48–27-re nyert idegenben.

A Veszprém a Győr vendégeként kezdte a bajnokságot, és egy nagyon kiélezett mérkőzésen végül 26–16-os döntetlennel osztoztak meg a felek a pontokon. A második körben megint volt ok az izgalmakra, hiszen a Vecsés ellen az utolsó pillanatokig nyitott volt a végjáték, ebből azonban a Veszprém jött ki jobban, és 27–26-ra behúzta a találkozót.

Jól látszik, hogy a 8. helyen álló Kecskemét egy nagyon szívós riválist fogad majd, mely ellen egy pillanatig sem hagyhat majd ki a játékosok koncentrációja. A Veszprém a találkozó előtt az 5. pozíciót foglalja el.

– Pozitív, hogy így tudunk ráhangolódni erre a mérkőzésre, de azt is hangsúlyoztam, hogy elbízni sem szabad magunkat két siker után – mondta Tóth Norbert, a KTE trénere. – Egy gyors és agresszív játékra törekszik a „kis” Veszprém, így nekünk azzal kell foglalkoznunk, amit mindig kérek. Egyrészt a kemény, agresszív védekezést, másrészt abból a gyors játékot. Azt is látni kell, hogy a Veszprém sokkal komolyabb erőt képvisel, mint a Kalocsa, vagy a Salgótarján, nagyon jól összerakott csapat. Most is egy kiélezett meccsre számítok, de bízom benne, hogy itthon elhiszik magukról a játékosok, hogy tudnak nyerni – tette hozzá a KTE edzője.

A mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban.