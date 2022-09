– Gratulálok a csapatomnak, ismét jól futballoztunk, az első félidőben gyakorlatilag meg is nyerhettük volna a meccset – értékelt Nagy Krisztián, a Ballószög játékosa. – Sajnos jellemző ránk, hogy megfelelő vezetés esetén megelégszünk az eredménnyel, és a figyelmünk némileg alábbhagy. Ez a mai találkozón is látszott, nem először fordult elő, ez az, amin javítanunk kell. Összességében továbbra is tartja a csapat a jó formáját, haladunk a magunk útján, ma is megtettünk mindent a siker érdekben. Ez a szezon eddig meglehetősen biztatóan fest.

– Sajnos több alapember is hiányzott ma a csapatból – értékelt Szentesi Zoltán, a tiszaugi csapatkapitány a lefújást után –, az ellen azonban ők sem tehettek volna semmit, hogy – véleményem szerint – két gólt is lesből kaptunk, no meg az ellen sem, hogy Eyüp Kamburnak a 27. percben sérülés miatt sajnos ki kellett állnia. Ezzel együtt az első félidőt a hazaiaknak ajándékoztunk. A második játékrészben egy egészen más, harcos felfogásban jött ki a csapat a pályára, nagyon sokat tettünk a gólszerzés érdekében. Ha a kapu előtt pontosabbak lettünk volna, akár meglepetést is okozhattunk volna. A csapatom küzdeni tudásával elégedett vagyok, a szurkolótáborunknak pedig nagyon köszönöm, hogy Ballószögbe is elkísértek minket, ahogy egyébként szinte mindenhova el szokták kísérni a csapatot, és nem is csak kísérik, hanem buzdítják is, amivel rengeteg erőt adnak nekünk, a játékosoknak. Gratulálok a Ballószögnek.

Ballószögi FK–Tiszaug KSE 7–4 (4–1)

Ballószög, 90 néző, vezette: Kocsis Tamás (Horváth Béla, Dienes Zoltán)

Ballószög: Fekete Cs. – Récsei, Módra (Kenderes 36.), Krasnyánszki, Pászit, Tóth K., Kecskés (kis Z. 65.), Kovács ZS., Masir (Nagy K. 83.), Szabovik, Bakos (Gulyás 61.).

Tiszaug: Békési – Mészáros (Polovics 46.), Zsidai, Nagy I. (Kovács A. 67.), Baranyi, Barhács, Eyup (Petrik 27.), Nagy A., Molnár, Lovas (Juhász 55.), Szentesi.

Gól: Tóth K. 6., 30., 48., Szabovik 21., 32., 85., Pászti 88., ill. Lovas 28., Nagy A. 57., 69.,