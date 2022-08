– Ez a találkozó ismét rendkívül hasznos tapasztalatokkal gazdagított bennünket. A Mizse igen kellemetlen ellenfél, hajtós, küzdelmes meccsen vagyunk túl. Nekünk még bátrabban és sokkal tudatosabban kell támadnunk, bátrabban kell végigvinni a lerohanásainkat, és ha így könnyebb gólokat tudunk szerezni, akkor a kézilabda is könnyebbé válik számunkra. Amiben jelentősen fejlődnünk kell, az a megállító faultok száma, hiszen az mindennek az alapja, abból tudunk gyors gólokat lőni, és abból tudjuk megakadályozni a veszélyes kapuratörési kísérleteket – értékelt Tóth Norbert, a KTE trénere.

– A felkészülés legelején tartunk még. Kettő edzés után léptünk pályára, ezekből is csak az egyik volt labdás, de a Kecskemétnek szerettünk volna segíteni. a A KTE jóval előrébb tart a munkában, ez sebességben és erőben, ami ki is jött még, de ennél többet jelenleg nem is várhattam csapatomtól – mondta Avar György, a Mizse KC vezetőedzője.