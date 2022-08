Az elmúlt héten ismét két nemzetközi versenyen állt rajthoz a kecskeméti központú MKB Bank Cycling Team. Az U23/ Elit sor a XVII. Székelyföldi Országúti Kerékpárversenyen (Tour of Szeklerland) szerepelt, ahol kiváló teljesítménnyel hívták fel magukra a figyelmet. Az Árvai Kristóf, Forró Lajos, Orosz Bálint, Pápai Ádám, Sidló Dániel, Fejes Gábor alkotta csapat az ötnapos megmérettetésen közel 700 kilométert tekert. A rendkívüli csapatmunkának köszönhetően Árvai Kristóf egy napig viselhette a legjobb U23-as versenyzőnek járó fehér trikót, több mint ötven bringás közt. Ő lett a verseny végén a csapat legjobbja, aki a magyarok versenyében 2. lett, az U23 összetettben pedig dobogóra állhatott, és átvehette a bronzérmet. A kiváló eredményhez minden csapattag hozzájárult, hiszen hatalmas munkát végeztek, hogy Kristófot a legjobbak között tudják tartani síkon, hegyen, szélben.

A székelyföldi versenyen, amelyre az MKB Bank Cycling Teamen kívül csak egy magyar csapat, az Epronex Hungary kapott meghívást, nagyon komoly nemzetközi csapatok is, nemzeti válogatottak is rajthoz álltak.

Ugyanezen a héten rendezték az 51. Belgrád Trophy UCI 2.1-es kerékpárversenyt, ahol szintén igen komoly nemzetközi mezőnyben szerepelt a kecskeméti alapítású csapat junior sora (Erdős Gergely, Radics Milán, Dobai Dávid, Szöllőssy Ádám, Anda Attila).

Első nap került sor az időfutamra, ahol Erdős Gergely szerepelt legjobban az MKB Bank Cycling Team Juniorból, megszerezve a negyedik helyet. A második napon rendezték a mezőnyversenyt, amelyen – a feladatot tökéletesen teljesítve – megállás nélkül támadták a mezőnyt a srácok. A 20. kilométer környékén Erdős Gergelynek sikerült bekerülnie a szökésbe, a többiek pedig hátul pihentek. Az elmenést, nem sokkal a befutó előtt, elkapta a mezőny, és az addig jól megbújó és kiválóan helyezkedő Radics Milán a végső sprintben megszerezte a harmadik helyet.

Hétvégén az Elit mezőnyben induló Forró Lajos koronázta meg a csapat teljesítményét, amikor megnyerte a VIII. Brigetio Országúti Mezőnyversenyt abszolútban. A hosszútávon (100 kilométer, 473 méter szint) elért siker egy nagyon komoly és érett csapatmunkának köszönhető. Lalit keményen támogatta a csapat, az utolsó hegyig Orosz Bálint vitte el a csoportot. Ugyanezen a versenyen dobogóra állhatott a csapatból Dobai Dávid (U19) is, aki bronzérmet szerzett, de nagyot ment Szöllőssy Ádám (U19) is, aki 4. helyen ért célba.

– Az MKB Bank Cycling Team évről-évre építkezik, idén azt a célt tűztük ki, hogy a nemzetközi porondon is sikereket érjünk el, és a csapat jól látható tagja legyen a nagyon erős nemzetközi mezőnynek és versenyeknek – utalt a célokra Sáfár Tamás csapatigazgató. – És ezt most, egy időben, két helyen is sikerült megvalósítani. Külön örülök annak, hogy a csapatmunka nagyon szépen és éretten működött Székelyföldön és Belgrádban egyaránt. Mindezek hozzájárultak ahhoz, hogy az a megtiszteltetés érte csapatunk Junior sorát, hogy elindulhat a szerdán kezdődő One Belt One Road Junior Világkupán. A többnapos versenyt Nyíregyháza és környékén rendezik, egy időfutam mellett két hosszú, és nagyon nehéz mezőnyverseny várja a srácokat – mondta Sáfár Tamás.