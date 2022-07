Folyik a felkészülés Tiszakécskén, folyamatosan alakul, bővül Visinka Ede csapatának a kerete, annyi változás áll be a következő egy hétben, hogy az edzések mellett most már a felkészülési mérkőzések sorát is megkezdik.

Az elsőt szombaton délelőtt 11 órai kezdettel vívják, a kécskeiek vendége az NB III.-ban szereplő Kelen SC lesz. Ezután két alkalommal is utaznai a Tisza-partiak. A következő héten, szerdán a Kelenhez hasonlóan szintén harmadosztályú Bicskei TC látja vendégül a TLC-t – délelőtt 11 órakor kezdődik a találkozó –, jövő pénteken pedig a Ceglédi VSE vendége lesz Visinka Ede gárdája, szintén délelőtt 11 órától.