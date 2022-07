A budvai születésű Uros Djuranovics a helyi FK Mogrenben kezdte pályafutását, majd az FK Iskra és FC Decic után az időközben az utánpótlás-válogatottban is számításba vett támadó 2017-ben állt légiósnak. Djuranovics a cseh Dukla Prahánál két évet töltött, ezután a lengyel Korona Kielcében, a román Politechnica Iasiban, illetve a szerb Radnicki Nisben és Kolubarában szerepelt. Utóbbi klubban remek idényt produkált, hiszen 37 mérkőzésen 15 gólt és két asszisztot jegyzett. Teljesítményére pedig hazája válogatottjánál is felfigyeltek, hiszen az idén három mérkőzésen a nemzeti csapatban is pályára lépett.

Uros Djuranovicsnak lejárt a szerződése előző klubjánál, így Kecskemétre szabadon igazolható játékosként írt alá.

– Sokat jelentett számomra a döntés meghozatalakor, hogy a klub mennyire éreztette velem azt, hogy éppen rám van szüksége – jelentette ki a játékos, akinek nem is kell annál kiválóbb ajánlólevél a kecskeméti szurkolók számára, mint hogy monenegrói, hiszen az előző montenegrói játékos, aki lila-fehér mezt húzott magára, Vladan Szavics igazi klublegendává nőtte ki magát, és a neve mindörökre összeforrt a csapat NB I.-es korszakával. – Vladan Szavicstól, a klub korábbi játékosától is csak jókat hallottam az itteni emberekről, a városról és a klubról is, de sokat nyomott a latba Danilo Pejovics pozitív véleménye is, aki nemrég írt alá. Szerettem volna ezek után kipróbálni és megmutatni magam a magyar bajnokságban, hiszen ez egy kitűnő liga. Természetesen nagyon örömteli és motiváló számomra, hogy a klub egyik legsikeresebb játékosa, Vladan Szavics is montenegrói, jó ezt látni. Szeretném, ha velem is eredményes lenne a Kecskemét. A klub sikere az én sikerem is. Legyünk eredményesek csapatként, emellett persze szeretnék jó mérkőzéseket játszani, jó teljesítményt nyújtani, amivel el tudom érni azt, hogy továbbra is tagja legyek a montenegrói válogatottnak – jelentette ki Uros Djuranovics.