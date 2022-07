A saját nevelésű játékos a szlovéniai edzőtáborban, a Slovenska Bistrica elleni edzőmeccsen mindjárt be is mutatkozott az ismerős lila-fehér szerelésben.

Szerdán játszotta le a két Szlovéniában tervezett felkészülési mérkőzés közül az elsőt a július 30-i NB I.-es rajtra készülő Kecskeméti TE. A szlovén másodosztályú Slovenska Bistirica ellen kétszer ötven perces mérkőzésen volt eredményes, és győzött 3–1 arányban Szabó István csapata.

– Munkás napokon vagyunk túl, az elvégzett mérések is ezt bizonyítják – jelentette ki a találkozót követően Szabó István vezetőedző. – Motivált csapattal játszottunk, akik komoly nyomást akartak ránk helyezni. Ez helyenként sikerült is nekik, hiszen rajtunk a fáradtság kiütközött. Ettől függetlenül azt a célt elértük, hogy ha százhúsz percet nem is, de legalább százat tudtunk játszani, ami megfelelő terhelés volt a csapat számára. Közben a játékrendszerünket is csiszolni akartuk amellett, hogy a játékosok nagyjából egyenlő játékidőt kapjanak. A győzelemnek örülök, hiszen egy győzelem bármikor, bármilyen meccsen mindig önbizalmat ad. Az elkerülhető kapott gólt sajnálom egy kicsit, de ebből is tanulhatunk. Egy biztos, jobban oda kell figyelni a fáradtságból adódó hibákra, illetve a helyezkedésre is. A céljainkat maximálisan elértük, és sérültünk sincs már szerencsére.

A vezetőedző csütörtökön délelőtt már újra edzést vezényelt a keretnek. Azután egy kis regenerációra adott lehetőséget, pénteken viszont már újra két edzést tart a társaságnak. – Szombaton újra pályára lépünk, és egy újabb erős ellenfél ellen zárjuk a szlovéniai edzőtáborban végzett munkát – utalt a csapat következő előkészületi mérkőzésére, amelyen a Rudar Velenje? lesz az ellenfél. keméti TE kerete,

A szerdai mérkőzésen megszerezte az első találatát lila-fehérben Uros Djuranovics. A montenegrói válogatott csatárunk bízik benne, hogy jön a folytatás is, ahogy abban is, hogy a helyét egyre inkább megtalálja a csapatban.

– A legfontosabb most az, hogy a felkészülési időszakot sérülések nélkül csináljuk végig, emellett minél jobban megismerjük egymást, a pályán és azon kívül is csapattá formálódjunk – jelentette ki a játékos. – Örülök, hogy megvan az első gólom, bízom benne, hogy jön majd a folytatás is. A Békéscsaba és a Bistrica ellen sok biztató dolgot láttam már a csapattól. A körülmények mindenhez adottak itt Szlovéniában, mindent megkapunk, ami szükséges a minőségi munkához és edzésekhez. Jó lenne, ha Kecskemétre is úgy térhetnénk vissza, hogy mindenki egészséges, hogy tovább folytassuk a megkezdett munkát. Nagyon jó egységet alkot a csapat, a stábtagok és a játékosok is nagyon kedvesek velem, ami persze részemről is kölcsönös, így jól érzem magam – mondta Uros Djuranovics.