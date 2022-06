Mind a két gárda meglehetősen jó tavaszt tudhat maga mögött, mind a két keretet önbizalommal töltötte el a sikeres kupamenetelés, így – kupadöntőhöz illő módon – kiszámíthatatlan csata várható. Egyik csapat döntőbe vezető útja sem volt könnyű, a Kecel két alkalommal vívta ki idegenben a továbbjutást, a Lajosmizse pedig mind a három kupamérkőzését idegenben játszotta le. A Kecel egyszer, a Lajosmizse pedig két alkalommal vívta ki a továbbjutást büntetőpárbajjal. Mind a két fél kupagyőzelemmel szeretné zárni a 2021/22-es idényt.

– Az utolsó fordulóban szabadnaposak voltunk, az előző fordulókban már eldőlt a végső helyezésünk – tekintett vissza a tavaszi idényre Pandur László, a Kecel szakmai igazgatója. – A tavaszi szezonra az utolsó előtti helyen fordultunk rá. A tavaszi idényben sok jó meccset vívtunk, sikerült valamilyen mértékben tényezővé válnunk a megyei első osztályban. Egyszer sem fociztak le bennünket, és az ellenfeleink nem léphettek fel automatikusan a három pont igényével ellenünk. Ezzel elégedettek lehetünk, hiszen ez volt az egyik tavaszra kitűzött cél. Jó néhány nálunk magasabban jegyzett riválist legyőztünk, okoztunk meglepetéseket is, és volt néhány mérkőzés, amikor rajtunk múlt, hogy nem gyűjtöttük be mind a három pontot. A középmezőnyt végül is utolértük, de annál többre már nem futotta, hiszen rengeteg sérülés és betegség sújtotta a keretet a mögöttünk levő hónapok során, nemegyszer sokan sérülten voltak kénytelenek vállalni a játékot. A párhuzamosan futó bajnoki és kupamenetelés közben tehát elfogytunk. Az utolsó két meccsünket el is veszítettük, ezért nem tudtunk a középmezőnyben feljebb kapaszkodni. Összességében a tavaszi teljesítményünk és eredményünk mindenképpen pozitív, és ez a keret hangulatán is látszik. Annak pedig nagyon örülünk, hogy bejutottunk a megyei kupa döntőjébe, pontosabban azt megelőzően már biztosítottuk a helyünket a Magyar Kupa országos tábláján. A keceli labdarúgás százkét éves történetében még nem fordult elő, hogy a főtáblán szerepelhessen a csapat. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy mi adtuk a gólkirályt, pontosabban holtversenyben az egyik gólkirályt ebben az esztendőben. Miután a döntő előtti bajnoki zárófordulóban szabadnaposak voltunk, a rendelkezésünkre álló két hetet gyó­gyulással, regenerálódással töltöttük, frissítő jellegű edzéseket tartottunk.

A kupát mindenképpen szeretnénk itthon tartani.

Küzdelmes és nagy meccsre számítok a Lajosmizse ellen, hiszen nekik is föltett szándékuk, hogy elhódítsák a trófeát. Úgy gondolom, hogy küzdelmes, nagy és emlékezetes mérkőzés lesz a ma délutáni. Azt garantálhatom, hogy küzdeni tudásban nem fogunk alul maradni. Mindenki egészséges, frissek lesznek a játékosok. A megyei labdarúgás ünnepének tekintjük ezt a találkozót, ehhez méltó módon készülünk úgy is, mint vendéglátók, rendezők, és úgy is, mint futballcsapat. Ha szabad egy személyes megjegyzést tenni, én magam is nagyon fontosnak tartom ezt az összecsapást, hiszen tavaly is volt szerencsém döntőben meccselni a Szabadszállással a Kiskőrös ellenében. Akkor egy izgalmas, szoros mérkőzésen alulmaradt a csapatom, most a Kecellel mindenképpen szeretném megnyerni a kupát. Mondjam, hogy tulajdonképpen azért jöttem át Kecelre, hogy ismét kupadöntőt játszhassak?

– Ami a mögöttünk álló bajnoki évet illeti, felemás érzések kavarognak bennünk, pedig valójában nincs okunk rá – elemezte csapata teljesítményét Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője. – Nem volt ez könnyű szezon, hiszen már az őszi első fordulóban kidőlt Móra Viktor, akit kulcsembernek szántunk a nyári felkészülés után. Így aztán már rögtön az ősz elején rögtönözni kellett az egyik gólérzékeny játékosunk kiesése miatt.

Nehézségek tehát voltak jócskán, a legfőbb továbbra is az, hogy egészen elképesztően nagy ziccereket nem tudunk értékesíteni, ez végig gondot jelent az egész szezon során.

Ugyanakkor ha az adatbankban valaki megnézi, tulajdonképpen a megye egyes tagságunk időszakában most értük el a legjobb helyezést, és most szereztük a legtöbb pontot, így igazából elégedettségre adhat okot a bajnoki szereplésünk. Úgy tudnám a legszemléletesebben megfogalmazni az érzéseimet, hogy a minimális céljainkat bőven sikerült túlteljesítenünk, a maximális célhoz, az 5. körüli hely eléréséhez viszont túl sokat hibáztunk. Ugyanakkor a bajnoki szereplés értékeléséhez hozzátartozik, hogy a bajnoki meccsek mellett párhuzamosan a kupameccseken nagyon szépen teljesíthettünk, ennek köszönhető, hogy eljutottunk a döntőbe, ami a klubunk életében óriási eredmény. Korábban is elmondtam, most is tartom azt, hogy nem zavar, amiért idegenben kell játszanunk a döntőt. Nem csak a megérzéseimre alapozom ezt, hiszen az idegenben elért eredményeink is azt mutatják, hogy minket nem zavar az, ha idegenben kell pályára lépni. Ez nem lehet akadály.

A Kecel az utolsó fordulóban már nem játszott, rápihenhetett a mérkőzésre.

Ami a mi keretünket illeti, szokás mondani, hogy az a legjobb tizenegy, amelyik kimegy a pályára. Ez igaz, ugyanakkor ezúttal kényszerűségek nem kötik a kezemet a kezdőcsapat felállításakor. A Kecelt egy remek csapatnak tartom, amely tavaszra sokat erősödött, kiváló viszonyt ápolunk velük, rendre jó és szoros meccseket szoktunk velük játszani. Ünnepi alkalom ez a megyei foci számára, ünnepi alkalom a mi számunkra is. Abból az egy szempontból persze sajnálom, hogy idegenben játszunk, hogy a szurkolóinknak utazniuk kell, de már szerveződik ez a kaland, azok, akik a hazai meccseinket is látogatják, a hírek szerint eljönnek, hogy minél többen buzdítsanak minket. Mi pedig azon leszünk, hogy minél nagyobb örömöt szerezzünk nekik, és bizonyára mondanom sem kell, hogy nem szeretnénk üres kézzel hazatérni. Ezzel viszont nem arra gondolok, hogy tapasztalatokkal gazdagabban vagy ezüstéremmel tervezünk Lajosmizsére hazatérni.

A döntőt 17 órai kezdettel játsszák Kecelen, a Kecel FC sporttelepén. Amennyiben a rendes játékidő döntetlen állással ér véget, büntetőrúgásokkal döntik el a kupa sorsát. A mérkőzést Polyák Attila vezeti, az asszisztensei Markó László és Hagymási Attila, a tartalék játékvezető pedig Tóth István.

Út a döntőig

1. forduló: FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kecel FC 1–3.

Ballószögi FK–Lajosmizsei VLC 0–15.

2. forduló: Akasztó FC–Kecel FC 1–3, a Lajosmizse szabadnapos volt.

3. forduló: Kiskunfélegyháza–Lajosmizsei VLC 0–0, büntetőkkel: 7–8. A Kecel szabadnapos volt.

4. forduló: Kecel FC–Kecskeméti LC 1–1, büntetőkkel: 5–4, Kalocsai FC–Lajosmizsei VLC 1–1, büntetőkkel 4–5.