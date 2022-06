A hétvégén rendezték meg a atlétikában a 127. Felnőtt Magyar Bajnokságot. A bajnokságon a Kecskeméti Atlétikai és Rugby Club atlétika szakosztályának a versenyzője, Palkovits István két aranyéremmel is gazdagodott. Palkovits, akinek az edzője Németh Gyula, előtt 1500 méteres akadályfutásban nem talált legyőzőre, majd a 3000 méteres akadályfutásban is maga mögött hagyta az összes többi indulót. Született még a két arany mellett további hírös városi érem is, a kecskeméti Barna Patrícia ugyanis bronzérmet szerzett női magasugrásban. Fekete István súlylökésben jutott be a vasárnapi döntőbe, ő – kézfájdalmai dacára – az 5. helyen végzett. A klub háza táján nagyon örülnek Németh Mátyásnak a magasugrásban megszerzett 7. helyének is.