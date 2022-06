A nagykőrösi csapat izgalmas, de ami ennél is fontosabb, jó hajrával zárta le az előző bajnokságot, így a nyári szünetre jó hangulatban mehetett el a társaság. Kovács Sándor vezetőedző szerint a realitásokat nézve abszolút elfogadható a helyezésük.

– A helyzetünk, a képességeink és a büdzsénkhez mérten a tizedik egy elfogadható hely. A Piros csoport évről évre erősödik, nagyon sok profi csapat alkotja, profi játékosokkal, ellenben velünk. Továbbra is mi vagyunk az az egy csapat a ligában, amely amatőr státusszal rendelkezik – nyilatkozta Kovács Sándor, a Nagykőrösi Sólymok KE vezetőedzője. – Voltak jó mérkőzéseink, ahol vesztesen hagytuk el a pályát, mint az Óbudai Kaszások, vagy a Budapest Honvéd elleni, ahol ugyan nem lehetett panasz a mutatott játékra, de ha ezek a meccsek megvannak, akkor akár a nyolc közé is bekerülhettünk volna. Az első számú cél az volt, hogy a biztos bennmaradás meglegyen, amit sikerült is teljesíteni. A play-outot szerencsésen elkerültük, és a helyosztón a kilencedik helyért játszhattunk a Salgótarjáni KSE ellen, de hiába volt esélyünk, nem a vártak szerint alakult a mérkőzés, így a tizedik hellyel kellett beérni, de összességében elégedett vagyok.

A Sólymok csapata a 30 mérkőzéséből 12 találkozót nyert meg, pici szerencsével ez lehetett volna akár több is, de így sem elégedetlen a vezetőedző.

– Több olyan mérkőzésünk is volt, amivel elégedett vagyok, volt olyan, ahol hazai pályán nagyon összeszedetten és jól játszottak a srácok. Talán ide sorolható az NKA Pécs elleni mérkőzés, vagy a Hepp Kupában a frissen feljutó, jövőre a Piros csoportban játszó Cegléd elleni mérkőzés. Az idei szezonban nem voltunk olyan rossz szerepben egyik mérkőzésen sem, jól helytálltunk ebben az erős bajnokságban. Talán a Jászberény elleni találkozó volt az egyedüli, ahol várakozáson alul teljesítettünk. A játékosaink zöme edzői feladatokat lát el, és vannak olyan hétvégi fordulók, ahol mindenki „munkából” esik be a csarnokba, és utána kell még a pályán helytállniuk, ez pedig sokszor hátráltat bennünket – tette hozzá Kovács Sándor a szereplés kapcsán.

Kovács Sándor idén vette át a vezetőedzői posztot Lakosa Zsolttól, aki jelenleg másodedzőként dolgozik a csapatnál. A mester elmondta, számára is jelentős változást jelentett az új kihívás a felnőtt ligában.

– Hatalmas változás, illetve fejlődés volt ez az év számomra, ez teljesen más történet, mint egy utánpótlás-mérkőzés. Már két éve vagyok a csapatnál Lakosa Zsolt mellett. Sokat tanultam tőle, ami pozitívan hatott rám és a csapatra is. Minimálisan változtattam a játékosoknak a mérkőzéshez való hozzáállásán, szemléletén, ezek nüansz méretű dolgok voltak, talán egy kissé kontrolláltabb lett a játékunk, kevesebb volt az ötletjáték, de összességében nagy változás nem történt.

A fiatal játékosok bevonása mellett két-három poszton terveznek változást a Nagykőrösnél a nyári átigazolási időszakban.

– Konkrétumok ugyan még nincsenek, de tárgyalunk a játékosokkal. A fiatalszabálynak megfelelően keressük idén is a játékosokat, ennek próbálunk eleget tenni, illetve a csapat egyik oszlopos tagja, Mácsai Károly visszavonul a kosárlabdától, az ő pótlására is keresünk a 4-es és 3-as pozícióra játékost. Remélhetőleg két-három poszton lesz változás – mondta a tervekről a Nagykőrösi Sólymok vezetőedzője.

A Nagykőrös június közepéig dolgozott, a felkészülést pedig augusztusban kezdi a klub. A vezetőedző elmondta, nem változnak a célok a következő szezonban sem, azon az úton haladnak tovább, melyen már korábban elindultak.

– A 2022/2023-as szezonban is a bennmaradást célozzuk meg. Az lassan köztudott, hogy a csapatunk szerencsés abból kifolyólag, hogy rengeteg szurkoló látogat ki a mérkőzéseinkre, rendszeresen telt házas mérkőzések előtt játszunk, ami évek óta egyedülinek mondható a Piros csoportban. Szeretnénk a folytatásban is mozgósítani a nagykőrösieket, hogy kilátogassanak a mérkőzéseinkre, mivel hatalmas pluszt jelent számunkra, hogy hatodik emberként velünk vannak – tette hozzá Kovács Sándor.