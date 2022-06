A vezetőedző személye minden valószínűség szerint változik. – Bencze Józseffel úgy szólt a megállapodásunk, hogy bennmaradás esetén marad, ha kiesünk, leülünk tárgyalni. Mi Kecskeméten nem arról vagyunk híresek, hogy gyorsan fogyasztjuk az edzőket, az elmúlt nyolc évben három tréner keze alatt formálódott az együttes. A kiesést nem lehet az edző nyakába varrni, ebben mindenkinek van felelőssége, edzőnek, játékosnak, menedzsmentnek egyaránt.

Nem okolta senki az edzőt, de Bencze József nagy valószínűséggel más klubnál vállal szerepet.

Mi is előrehaladott tárgyalásokat folytatunk már klubokkal és szakemberekkel, de a bajnokság két hete ért véget, még mindenki tervezési fázisban van. A játékosokat illetően már vannak konkrétumok. Biztosan nem marad a két japán játékosunk, távozik Menyhárt Máté, Szrnka Levente, Vetési Bence, Karai Miklós és Deményi Xavér. Nagy büszkeség a számunkra, hogy ők zömmel élvonalbeli kluboknál folytatják, és hogy a saját nevelésű játékosunk, Szrnka Levente is szakmai előrelépést jelentő szerződést írt alá. Érkezőkről még nem tudok beszámolni, ennek megtervezése egyébként is az új vezetőedzővel közösen történik majd meg.

A célokat is később fogalmazzák meg, amikor már körvonalazódik a közeljövő. – Egyelőre a következő év megtervezése zajlik, ha ott minden mondat végére pont került, akkor tudunk célokat megfogalmazni. Szerencsésebb, ha ezúttal is hosszabb távra tervezünk, nálunk a tervezés egyébként is hároméves ciklusokban történik, most sincs ez másképp. Reményeim szerint hamarosan konkrétumokkal is tudok szolgálni.

Itt szeretném megemlíteni, hogy köszönettel és hálával tartozunk partnereinknek, akik végig mellettünk álltak, annak ellenére is, hogy tudták, hogy a mögöttünk álló idény nem a zajos sikerekről szól majd.

Külön kiemelném névadó szponzorunkat, a Piroska Szörpöt, hiszen nélkülük nem is álmodhattunk volna arról, hogy újra a legmagasabb osztályban küzdjünk. Az ő támogatásukon egyáltalán nem múlt a szereplésünk. Most sok és kemény munka vár ránk, de attól még soha nem ijedt meg a kecskeméti férfikézilabda-csapat.