Sikeres éven van túl a Kecskeméti LC, hiszen összesen hét csapata zárt dobogós helyen ebben a bajnoki évadban, így nem maradt hiányérzet a vezetésben.

– Az egyesület idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját, egészen pontosan november 20-án, amit majd méltó módon meg is szeretnénk ünnepelni – mondta a klub elnöke, S. Juhász Attila. – Ez az év minden tekintetben sikeres volt, csapataink jó eredményeket értek el. Külön szeretnék gratulálni a Kecskeméti TE-nek is, hiszen hatalmas siker, hogy újra NB I.-es csapata van a városnak. Visszatérve hozzánk, az alapbajnokságban szereplők szinte kivétel nélkül érmes helyezést értek el, míg a kiemelt és regionális bajnokságokban az erős középmezőnyben. A lányokról is csak jókat mondhatunk el, igen eredményes a szakágunk az utánpótlástól a felnőttcsapatig. A veteránok is igen jól szerepeltek, egészen az országos döntőig meneteltek. A Bozsik-korosztályokban folyamatosan nőtt a létszámunk, 430 felett van már az igazolt játékosok száma. Körzetközponti feladatainkat is sikerrel láttuk el. Ezúton is köszönöm a részt vevő egyesületeknek is az éves együttműködést, illetve edzőink és kollégáink munkáját.

S. Juhász Attila (balra) eredményes évet értékelt. Fotó: Nyitray András

A létszám folyamatosan nő most is, ennek is megvannak természetesen az okai, a leány szakág bevonása kifejezetten sikernek mondható.

– 30 éves a klub, én az első perctől itt vagyok – mondta Karakas Ferenc szakmai vezető. – Voltak természetesen eredményes és szervezett évek, meg voltak kevésbé sikeresek is. Összességében azt mondhatom, hogy ez az egyik legmeghatározóbb volt, akár az eredményeket, akár a létszámot nézzük. Tavaly 107 játékost tudtunk ide csábítani, közülük 93 lett végül igazolt futballistánk, ami kitűnő arány.

Január óta 59-en jelentkeztek hozzánk, vegyesen fiúk és lányok.

Ennek szerintem az is oka, hogy én mindig arra helyeztem a hangsúlyt az edzőknél, hogy elsősorban jó emberek legyenek, minden más csak utána jön, mert akkor meg tudja fogni a gyerekeket hosszabb távon is. 12 éves kor felett már a minőségre is törekedni kell, de ez szépen kialakult. Hét korosztályunk lett érmes, emellett a veteránok is remekeltek. Igyekszünk mindig szervezettek lenni, betartani az MLSZ iránymutatásait a lehetőségeinkhez mérten. Az előrelépés egyik mozgatója az is, hogy felvállaltuk a sokoldalúságot, bátran bevontuk a leány szakágat. A női futball sokat jelent számunkra, mert egy olyan közeg, ahol talán még sokkal nagyobb elánnal is vetik bele magukat a játékba. Színesítette a leány szakág a klubunkat, emellett kialakult a fiúk és a lányok között egy jó kis verseny és rivalizálás is – tette hozzá Karakas Ferenc.

Erős a leány szakág. Fotó: Nyitray András

A KLC igyekszik folyamatosan fejleszteni is, idén is sikerült részt vállalniuk egy pályaépítésben.

– Annak nagyon örülök, hogy ismét hozzá tudtunk tenni Kecskemét infrastrukturális fejlődéséhez, megint egy iskolában, a Szent Imre Általános Iskolában tudtunk megvalósítani egy 40x20-as futballpályát az szövetséggel és az önkormányzattal karöltve. A beruházás közel 35 millió forintból, teljes intenzitással valósult meg, így az ősztől ott is be tudjuk indítani az óvodai és az iskolai focit, tovább bővítve ezt a kört. A terveink közt most az szerepel, hogy folyamatosan egyre magasabb szinten versenyeztessük csapatainkat, erre több korosztályban is megvan a lehetőségünk – mondta S. Juhász Attila.

Most a táboroké a főszerep, az első héten már túl is van a KLC, de július 15-ig most nem lesz megállás.

Karakas Ferenc (középen) második otthona a pálya. Fotó: Nyitray András

– Hagyománya van ennek a tábornak már, mert a körülmények és a lehetőségek megismerése után a szülők szívesen hozzá ide gyermeküket.

Nagy terület áll rendelkezésünkre, közben két kis méretű műfüves pályával is bővültünk,

az öntözőrendszernek hála, könnyű felfrissülni egy kis vízifocival is adott esetben. Játszótér, homokozó, rengeteg egyéb játék adott a foci mellett. Nagy örömünkre már visszatérő családjaink vannak. Nagy a klub létszáma is, 20-nál is több csoportunk van, és az 5–13-as korosztály szívesen jön nyáron a táborba is, mert szeretnek futballozni, kötődnek a klubhoz. Ahhoz, hogy ilyen népszerű legyen ez a tábor, ahhoz folyamatosan tartani kell a szintet, mert sok tábor van a városban már, ha nem érzi jól magát egy kisgyerek, akkor legközelebb nem jön. Egész nap ételt, italt, gyümölcsöket kapnak a gyerekek, illetve folyamatosan díjazzuk is őket, hogy érezzék a pozitív élményeket. Minden résztvevő kap egyébként emlékbe egy csoportképet is a heti turnus végén. Fontos számunkra, hogy pici korban megnyerjük a lányokat is erre a játékra. A tábor mellett az óvodákban és az iskolákban is ott vagyunk, szeretjük őket bevonni a nyári táborokba, hogy megismerjék ezt a közeget. Bármikor lehet jönni jelentkezni, akár hétfő reggel is, amikor kezdődik a heti turnus – mondta Karakas Ferenc.