– A legfontosabb a nevelőmunkában, hogy megszerettessük a gyerekkel a közösséget, mert ha jól érzi magát az edzőteremben, akkor nagyobb eséllyel lesz jó birkózó – hangsúlyozta Ván Jenő. Azt is elmesélte, hogy miután a birkózóedzéseket kivitték a lakótelepre, a Darvas iskolába, a sportág egyre népszerűbb lett Kiskunfélegyházán, egyre több gyerek érdeklődött a birkózás iránt, ezért felkérte Szabó Józsefet, hogy kapcsolódjon be az edzői munkába.

A közös munkájuk gyümölcse 2000-ben érett be, amikor kötöttfogásban a Kiskunfélegyházi Birkózó Egyesület csapata országosan a legeredményesebb lett.

Ez a sikersorozat azóta is folytatódik, hiszen az egyesület versenyzői szinte minden megmérettetésről dobogós helyezéssel térnek haza. Ebben a munkában komoly szerepet vállal még Kelemen András és Polyák Dániel is.

Ván Jenő arról is mesélt, hogy a nevelőmunkába a szülőket is bevonják. Beengedik őket az edzésekre, a versenyekre, és még az edzőtáborba is elkísérhetik a gyerekeiket. Abban bíznak, hogy hamarosan megépül végre a Honvéd-pályán a saját edzőtermük, amit úgy terveztettek meg, hogy az edzőterem felett lesz egy galéria, ahol a szülők nézhetik a birkózást.

– Nagyon fontosnak tartom ezt. Azt is mondhatom, hogy a sikereink a szülők támogatásának is köszönhető – tette hozzá Ván Jenő, aki azonban nemcsak a birkózóegyesület lelkes motorja, hanem a Petőfiszállási Gazda-Tej Szövetkezetnek is. Szakmai elhivatottságnak érezte, hogy összefogja és képviselje a tejtermelő gazdákat.

Azt vallja, hogy csak akkor lehetnek piacképesek, ha összefognak, és ha saját feldolgozót létesítenek. Ezt sikerült is megvalósítani.

Ma már közel 150 tejtermeléssel foglalkozó család megélhetését biztosítja a petőfiszállási feldolgozó, amely emellett 37 embernek ad munkát.

Mindezek mellett Ván Jenő önkormányzati képviselő is, aki a külterületen élőket képviseli már több mint két évtizede a városházán. Városatyaként szervezte meg körzetében a Bugaci és a Haleszi Gazdakört, illetve a Selymesért Egyesületet. Ezek a civil szervezetek szintén a közösségek összefogását szolgálják. Azt már csak szerényen, zárójelben jegyezte meg, hogy a napokban választották meg jászkunfőkapitánynak. Ván Jenő széles körű tevékenysége mellett ugyanis nagy hangsúlyt fektet a kun és jász hagyományok őrzésére, terjesztésére. A megfelelő alkalmakon soha nem mulasztja el, hogy a kunok és Kiskun­félegyháza történelméről, a városalapító ősökről beszéljen.